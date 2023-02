Lionel Messi ne reviendra pas au FC Barcelone

La suite après cette publicité

L’avenir de Lionel Messi intrigue à nouveau le monde du football. Plus tôt dans la journée, le journal espagnol Sport lâchait une révélation de taille : l’Argentin serait prêt à écouter une proposition du FC Barcelone, son club de toujours qu’il avait quitté à contrecoeur il y a un an et demi. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité lundi, la tendance d’une prolongation au PSG a récemment pris du plomb dans l’aile. Principalement parce que le joueur n’est plus aussi certain de vouloir continuer avec le club parisien.

Alors, le Barça aurait-il une chance de récupérer son joyau ? Le rêve est partagé par de nombreux supporters catalans, mais il semble déjà inaccessible. En effet, des journalistes de Sport ont intercepté le père du joueur, Jorge Messi, à l’aéroport de Barcelone. Jorge Messi avait rallié la Catalogne quelques heures plus tôt. Pour rencontrer les dirigeants barcelonais ? Possible, car il a livré quelques mots forts au moment de s’engouffrer dans l’aéroport d’El Prat.

Jorge Messi ferme la porte au Barça

« Je ne pense pas que Leo jouera à nouveau pour le Barça. Les conditions ne sont pas remplies. Nous n’avons pas parlé avec Laporta et il n’y a pas d’offre », a-t-il lancé aux journalistes. Est-ce donc déjà la fin du rêve d’un retour ? Visiblement oui si l’on s’en tient aux propos de Jorge Messi, qui s’occupe de l’avenir de son fils. Plusieurs options restent sur la table pour la Pulga, qui arrive en fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison.

Actuellement, la plus chaude parait être celle menant à la Major League Soccer, avec l’Inter Miami qui a déjà contacté le clan Messi. L’option PSG reste également sur la table, même si elle a perdu du poids ces dernières semaines. L’issue du huitième de finale entre le PSG et le Bayern Munich aura son importance. L’arrivée de Messi à Paris a été une réussite sur le plan marketing, mais sur la scène européenne, une nouvelle élimination à ce stade de la compétition, après celle subie face au Real Madrid la saison dernière, lui donnerait des allures d’échec sur le plan sportif.