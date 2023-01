Le PSG se fissure en coulisses

La suite après cette publicité

«On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes.» Voici ce qu’a déclaré Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier. Remonté, le président du Paris Saint-Germain avait tapé du poing sur la table et promis un recrutement moins clinquant et une gestion plus ferme. Quelques mois plus tard, ses déclarations semblent lointaines puisque l’écurie francilienne s’apprête à disputer un match d’exhibition en Arabie Saoudite face à une sélection de joueurs d’Al Hilal et Al Nassr en plein milieu de la semaine et d’une saison très chargée. Pour cette affiche de gala où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo croiseront le fer, le club français empochera entre 10 et 15 millions d’euros.

Une somme qui sera la bienvenue pour Paris, qui doit régler une grosse amende en raison de ses soucis liés au fair-play financier. Mais le timing interroge comme expliqué mardi sur notre site. D’autant que cette rencontre se déroulera entre la défaite face au Stade Rennais (dimanche dernier) et le 16e de finale de la Coupe de France face aux amateurs de l’Union Sportive du Pays de Cassel (Regional 1) qui aura lieu à Lens. Cette affiche en terres saoudiennes a également lieu trois semaines avant le 1/8e de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich.

Un match qui tend en interne

Outre la fatigue engendrée par ce déplacement en avion à Doha puis à Riyad ainsi que le match, le risque est élevé pour Paris de perdre un élément important sur blessure. Malgré tout, les décideurs franciliens ont choisi de disputer cette rencontre qui leur rapportera très gros. Mais cette décision ne fait pas l’unanimité au sein du PSG. Ce jeudi, Le Parisien explique que l’écurie française est divisée en coulisses. En effet, le fait que l’aspect économique passe avant le sportif agace au plus haut point en interne. Le média explique même que cela est perçu comme «un non-sens, un renversement des valeurs d’un club qui doit placer le sport en premier et les intérêts financiers après.»

Mais ce n’est pas le cas avec ce match organisé dans le Golfe qui déplaît à l’encadrement du groupe professionnel. En effet, le staff aurait préféré travailler tranquillement et profiter d’une semaine complète. Ce qui n’arrive pas très souvent cette saison. L’occasion de reposer les corps et les esprits tout en continuant à peaufiner le jeu de l’équipe. Mais le secteur économique a remporté ce bras de fer interne et le PSG jouera bien ce soir en Arabie Saoudite son cinquième match du mois de janvier. Il en restera encore deux autres à disputer par la suite avant de se lancer dans un mois de février tout aussi chargé avec six matches au menu, dont le choc face au Bayern Munich. Les strass et les paillettes, ce n’est donc pas encore fini à Paris.