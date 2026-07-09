Le joli geste de Lionel Messi envers Miroslav Klose

Lionel Messi a échangé avec Miroslav Klose après avoir égalé son record de buts en Coupe du Monde. L’ancien attaquant allemand, qui détenait jusqu’alors le record avec 16 réalisations dans la compétition, a raconté avoir reçu un appel de l’Argentin au début du Mondial 2026, organisé aux États-Unis. Une discussion rendue possible grâce à Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Albiceleste et ancien coéquipier de Klose à la Lazio Rome.

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« Il a organisé un appel entre Messi et moi, c’était très émouvant », a expliqué Klose dans une émission du FC Nuremberg, dont il est l’entraîneur écrit L’Équipe. Les deux hommes, qui s’étaient déjà affrontés sur les terrains, ont cette fois pris le temps d’échanger longuement en dehors du cadre sportif. Le champion du monde 2014 a également révélé que Messi lui avait promis de lui envoyer un maillot dédicacé. Depuis, l’Argentin a dépassé l’ancien international allemand avec désormais 21 buts inscrits en Coupe du monde.