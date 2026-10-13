Son début de saison, ses mises au repos : les révélations d’Ousmane Dembélé

C’est le premier grand rendez-vous du PSG demain sur la scène continentale. Dans cette 2e journée de Ligue des Champions, le double champion d’Europe se rend à l’Etihad Stadium (mercredi, 21h) pour affronter un gros morceau : Manchester City. Le club anglais est dans l’œil du cyclone en ce moment en raison des infractions liées au fair-play financier de la Premier League pour lesquelles il est accusé. Du côté du club francilien, le sujet du moment, c’est Ousmane Dembélé. Entre ses phases de repos décidées par le club et son début de saison un peu laborieux, la conférence de presse du Ballon d’Or était attendue.

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Il a forcément été bombardé de questions sur son absence du week-end dernier contre Le Mans. Cela a au moins eu le mérite de l’amuser. «J’ai parlé avec le coach qui m’a donné quelques jours de libre. J’ai profité de ma famille et de mes amis. C’était très calme et très tranquille. Il n’y a rien à dire là-dessus (rires)», entame-t-il. Lui affirme souvent qu’il a besoin de jouer pour retrouver le rythme de la compétition, seulement, il avait déjà été mis au repos après le premier match de Ligue 1 à Rennes où il n’avait pas été au rendez-vous. Forcément, il y a de quoi s’interroger sur sa situation.

«Quand j’ai besoin de repos, Luis Enrique me le fait savoir»

Pourtant, il n’y a pas de quoi s’étonner. «J’avais parlé avec le coach surtout après les matchs avec l’équipe de France. Il a accepté que je ne joue pas samedi. Ce n’est pas vraiment un sujet. Quand j’ai besoin de repos, il me le fait savoir. Après, je suis un compétiteur, j’ai envie de jouer mais quand on joue 70 ou 80 matchs sur une saison, on ne peut pas tout le temps jouer. Il (Luis Enrique) sait gérer cela.» L’attaquant de 29 ans accepte cette situation et fait confiance à son entraîneur, d’autant que ce dernier dispose d’un effectif très riche, et peut se permettre de se passer ponctuellement de ses meilleurs éléments.

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«Ces deux dernières saisons, on a passé la barre des 50 ou 60 matchs si tu vas au bout des compétitions. C’est le coach qui décide, qui repartit les charges de travail. Il sait ce dont j’ai besoin ou pas. Dans le vestiaire, ça fait plus rire qu’autre chose ce sujet-là.» Circulez, il n’y a rien à voir. Sauf que son début de saison n’est pas franchement flamboyant. Dembélé a disputé 7 matchs toutes compétitions confondues avec son club pour 2 buts et 4 passes décisives. Ses statistiques, il les a surtout réalisées face au Slovan Bratislava lors de la première journée de C1 (2 buts et 2 passes). Le reste du temps, il a plutôt été décevant, notamment en équipe de France.

«Je suis content de mon début de saison»

Il est pourtant satisfait. «Je suis content de mon début de saison. On est encore au mois d’octobre. On joue les matchs tranquillement, explique-t-il. Je suis vraiment serein sur ce qu’il va se passer dans le futur. Il fallait réagir car on n’avait pas gagné nos premiers matchs de Ligue 1. Il fallait se donner un rythme de croisière et bien se préparer pour la suite. Je suis très calme sur ce début de saison. L’équipe roule bien aussi. Il y a eu pas mal de nouveaux qui se sont bien adaptés. C’est la première partie de saison, il faut être dans les clous.» Pas de quoi s’inquiéter selon lui. La saison ne fait que démarrer, et elle est encore longue.