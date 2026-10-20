Pourquoi le FC Barcelone ne portera aucun de ses 3 maillots face au PSG

Le FC Barcelone se présentera avec son maillot orange ce mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes, à l’occasion du choc face au PSG en Ligue des Champions. Le club parisien évoluera avec sa tunique domicile. Un choix qui ne relève pas d’une volonté particulière des Catalans, mais d’une décision prise pour garantir une meilleure lisibilité de la rencontre à la télévision.

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En effet, aucun des trois maillots du Barça pour la saison 2026-2027 n’a convaincu l’UEFA et les diffuseurs. La tenue domicile a été écartée en raison du choix vestimentaire du PSG, tandis que le maillot extérieur noir et violet a été jugé trop proche des couleurs parisiennes. Les nuances de bleu turquoise et de vert du troisième maillot auraient pu poser des problèmes de visibilité à l’écran. Le club catalan ressort donc sa tunique orange, déjà portée lors d’un match amical face au FC Bâle durant la préparation estivale.

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