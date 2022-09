Toulouse FC - Stade de Reims : les compositions officielles

Une victoire, deux matchs nuls et trois défaites de suite, le Toulouse FC pointe à la 15ème place. Les Violets plongent dans le classement alors qu'ils avaient bien commencé le championnat. Leur adversaire de l’après-midi, le Stade de Reims, est lui 14ème. Un match important entre deux concurrents pour le maintien, qui en cas de victoire, s’éloignerait de la zone rouge. Pour l’occasion, les deux virages du Stadium de Toulouse, Brice Taton et Christophe Revault, affichent complet. Une rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato à partir de 15h.

Pour ce match, le Stade de Reims enregistre le retour de Jens Cajuste après sa suspension, mais devra faire sans Thomas Foket, Azor Matusiwa ni Kaj Sierhuis. Oscar Garcia a tout de même prévu un 3-4-1-2 avec le duo Junya Ito – Folarin Balogun et Alexis Flips en soutien. De son côté, Philippe Montanier décide de réitérer son 4-2-3-1, mais devra se passer de quelques joueurs. Rhys Healey, Rafael Ratao et Charis Tsingaras ne sont pas dans le groupe. L’entraîneur français décide d’aligner la paire Anthony Rouault, Rasmus Nicolaissen en défense centrale et le duo Zakaria Aboukhal – Thijs Dallinga en attaque.

Toulouse FC : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla - van den Boomen (c.), Spierings - Aboukhal, Chaibi, Diarra - Dallinga

Stade de Reims : Pentz - Abdelhamhid (c.), Agbadou, Gravillon - Locko, Cajuste, Munetsi, Doumbia - Flips - Ito, Balogun