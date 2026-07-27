Argentine : le gros coup de gueule de Lisandro Martínez

Alors que l’Argentine a été vivement critiquée pendant la Coupe du Monde 2026 pour son comportement jugé trop agressif et son engagement parfois à la limite sur le terrain, l’Albiceleste a vu son image se dégrader auprès d’une partie des observateurs. Plusieurs séquences ont alimenté les débats autour de l’attitude des joueurs argentins, notamment lors de la finale perdue face à l’Espagne, qui a permis à la Roja de décrocher sa deuxième étoile historique.

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Face à cette vague de critiques, Lisandro Martínez est monté au créneau pour défendre sa sélection et dénoncer ce qu’il considère comme une campagne injustifiée contre l’Argentine : « la campagne anti-Argentine ? Je suis un peu énervé parce qu’ils n’ont aucune vraie raison de nous détester ! Ils disent qu’on est arrogants, mais ça en dit plus sur eux que sur nous. On a toujours été très respectueux envers chaque adversaire que nous avons affronté. » Le défenseur central de Manchester United a ainsi tenu à rappeler que, derrière les polémiques, le groupe argentin estime avoir toujours respecté ses adversaires.