La Juventus veut s’offrir un taulier de l’OM

Cet hiver, la Juventus Turin compte aller droit au but. L’écurie italienne veut se renforcer dans l’entrejeu et fera tout son possible pour y parvenir. C’est l’une des volontés du nouvel entraîneur Luciano Spalletti. Arrivé sur le banc bianconero pour prendre la succession d’Igor Tudor, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Italie a fait un premier examen de l’équipe. Et le résultat a été très clair : il faut recruter un joueur au milieu. C’est ce que vont tenter de faire ses dirigeants, dont le PDG Damien Comoli.

Lors de la présentation de Spalletti, il avait confié au sujet du mercato : « nous devons respecter le fair-play financier, mais si des opportunités se présentent, nous les saisirons.» Et visiblement, la Vieille Dame a déjà des idées. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport révèle l’identité du milieu qui a été érigé en priorité par le coach de la Juve. Il s’agit de Pierre-Emile Hojbjerg. Un joueur très connu dans notre chère Ligue 1 puisqu’il défend les couleurs de l’Olympique de Marseille depuis 2024.

Hojbjerg est la priorité

Très rapidement, le Danois est devenu un taulier du vestiaire et un élément important sur le terrain. Cette saison, il a participé à 16 rencontres toutes compétitions confondues, dont 13 en tant que titulaire (1 but). Parfois critiqué pour son irrégularité sur certaines rencontres, il est précieux aux yeux de Roberto De Zerbi. Malgré cela, la Juve apprécie beaucoup le footballeur de 30 ans. «Son leadership, son expérience et sa capacité à mener l’équipe depuis le milieu de terrain», bien qu’il ne soit «pas un pur meneur de jeu mais un excellent joueur d’équipe», font de lui le favori de Spalletti et des Piémontais selon la GdS. Ils veulent un «milieu plus affirmé, charismatique et technique» et le Danois semble cocher toutes les cases à leurs yeux.

Il reste à savoir ce que le footballeur, sous contrat jusqu’en 2028, en pense. Idem pour l’OM, qui compte a priori sur lui. La GdS assure que RDZ est réticent à l’idée de s’en séparer. De plus, les Phocéens ont déjà eu à traiter avec la Juventus, notamment lors du dernier mercato our Timothy Weah. Un dossier qui avait traîné en longueur. Malgré tout, la Vieille Dame compte tenter sa chance et pourrait même inclure l’un de ses joueurs dans le deal. Le nom de Manuel Locatelli, que De Zerbi connaît depuis son passage à Sassuolo, est cité. En cas d’échec, les Piémontais ont déjà désigné un plan B. Il s’agit d’Adrian Bernabé de Parme. Le mercato a déjà commencé de l’autre côté des Alpes.