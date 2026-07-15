Coupe du Monde 2026 : Thomas Tuchel se fait déjà laminer en Angleterre !

It’s coming home ? Et bien non, toujours pas, pour les malheureux supporters anglais qui croyaient dur en leurs chances. Et qui pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque face à des Argentins toujours autant accrocheurs. Sur un but signé Gordon, sur un service de Rogers. Deux choix plutôt judicieux donc de la part du sélectionneur Thomas Tuchel, qui possède un joli choix pour occuper les ailes. Mais la bonne intuition de Tuchel s’est arrêté à la composition de départ. Car à la 72e minute, il a entamé un premier revirement de situation.

La suite après cette publicité

Exit le buteur Gordon, par ailleurs transparent, et place à Konsa, le défenseur central, pour un passage à une défense à 5. « On a fini le dernier match aussi avec des remplacements défensifs, mais on a décidé de revenir à une défense à cinq car l’équipe en face centrait de plus en plus, il fallait fermer les espaces et être fort dans les airs », a justifié l’Allemand à l’issue de la rencontre. Puis Dan Burn à la 82e, ainsi qu’O’Reilly ont fait leur entrée. Sur la fin de match, l’Angleterre alignait une défense Konsa-Stones-Guéhi-Burn-Spence qui n’avait guère de sens. Et forcément, ces choix font jaser de l’autre côté de la Manche.

Tuchel prend déjà cher

Sur les plateaux TV, les consultants, bien que dégoûtés par le scénario, s’en sont donnés à coeur joie. « Nous nous étions placés dans une position idéale, puis nous n’avons plus su quoi faire. Nous avons reculé et les avons laissé venir. Ils se créaient des occasions, et nous avons fini par craquer. Je suis vraiment déçu. (…) Les changements que nous avons effectués ne nous ont pas aidés. Je suis anéanti. Parfois, il faut un peu de chance pour remporter ce genre de tournoi », a par exemple lancé Wayne Rooney. Micah Richards a vite pointé du doigt les choix du sélectionneur. « Après avoir marqué ce premier but, l’Angleterre aurait dû chercher à en inscrire un deuxième. Certes, il faut respecter la qualité de l’adversaire, mais le fait de reculer a permis à l’Argentine de trouver son rythme. Malgré tous leurs efforts — ils ont été remarquables, sachant faire le dos rond aux moments clés pour finalement l’emporter —, il faut tout de même s’interroger sur les choix du sélectionneur. Ils ont rendu la tâche trop facile à l’Argentine en seconde période. »

La suite après cette publicité

Joe Hart a lui aussi taclé directement Thomas Tuchel, en faisant référence également à son prédécesseur, Gareth Southgate. « Gareth Southgate a essuyé de nombreuses critiques pour sa gestion des moments décisifs avec l’Angleterre, lorsqu’il choisissait de verrouiller le jeu alors que son équipe menait dans des rencontres importantes. Je ne vois rien qui ait changé à cet égard dans ce genre de situation cruciale. Malgré tous les éloges adressés à Thomas Tuchel, le fait qu’il ait opéré ce changement aussi tôt revient à dire qu’il ne croyait pas en son équipe, qu’il ne pensait pas qu’elle était capable de porter d’autres coups à l’Argentine. » Thomas Tuchel a déjà bien anticipé les critiques dans sa première réaction d’après-match, et il sait que ses oreilles sifflent déjà. « Je peux comprendre les discussions qui existent, je peux comprendre ces commentaires. Il fallait que je prenne des décisions, c’est la manière dont j’ai analysé le match, j’accepte les responsabilités. »