Bologne : Domenico Tedesco en grand danger sur le banc

Selon nos informations, Domenico Tedesco est en grand danger sur le banc de Bologne. La direction du club rossoblù s’interroge sérieusement sur l’avenir de l’entraîneur belge, arrivé cet été pour succéder à Vincenzo Italiano. Après quatre journées de Serie A et un seul point pris, le début de saison est jugé très insuffisant en interne. Une réunion s’est d’ailleurs tenue hier, lundi, entre les dirigeants afin d’évaluer la situation et les différentes options possibles pour la suite.

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Toujours selon nos informations, la rencontre face au Torino, programmée samedi au Dall’Ara, pourrait être décisive pour l’avenir de Tedesco. La direction n’a pas encore tranché définitivement et les prochaines heures seront importantes, mais la menace d’un changement sur le banc est désormais bien réelle. Bologne a également commencé à sonder deux profils, dont Raffaelle Palladino et Igor Tudor, en interne pour anticiper un éventuel départ de son entraîneur. Les discussions se poursuivent donc en coulisses alors que Tedesco joue déjà très gros avant la réception des Granata. Un retour de Thiago Motta, qui a des partisans en interne, n’est pas à exclure.