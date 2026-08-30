Metz a reçu une offre d’un club européen pour Michel Mboula

Débarqué en Moselle en février 2025 en provenance de la deuxième division turque, Michel Mboula s’est rapidement imposé comme l’une des rares satisfactions du FC Metz. S’il n’a rien pu faire pour éviter le marasme sportif et la relégation des Grenats en Ligue 2, le défenseur axial gauche a tout de même accumulé 28 apparitions toutes compétitions confondues, dont 13 en Ligue 1. Son profil athlétique et son statut d’international gabonais (13 sélections) font aujourd’hui de lui un élément particulièrement courtisé sur le marché des transferts, à condition que le club lorrain accepte de s’en séparer.

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Et les choses viennent de s’accélérer brutalement en coulisses. Selon nos informations, le FC Metz a reçu ces dernières heures une offre ferme émanant d’une écurie européenne ayant disputé les barrages de Coupe d’Europe la semaine passée. La proposition est désormais sur la table de la direction messine et des avancées significatives sont espérées par l’ensemble des parties dans les prochaines heures. Resté cloué sur le banc ce samedi face à Annecy, le solide défenseur central semble plus que jamais proche d’un départ d’ici la clôture du mercato.