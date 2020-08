Leeds est proche de boucler un joli cadeau à 40 M€ pour Marcelo Bielsa

Ce n'est un secret pour personne, les clubs anglais ont, en moyenne, moins été touchés par la crise du coronavirus que le reste des formations européennes. La plupart avaient déjà de belles liquidités dans leurs comptes, et l'argent faramineux des droits TV va, en partie, compenser les pertes. Autant dire que les écuries britanniques vont être actives cet été, et ça a d'ailleurs déjà bien commencé pour certaines d'entre elles comme Chelsea et Manchester City.

Et ça sera aussi le cas pour certaines équipes de deuxième partie de tableau, ou même pour les formations promues. Du côté de Leeds par exemple, on compte bien donner tous les outils nécessaires à Marcelo Bielsa pour que l'équipe parvienne à se maintenir dans l'élite du football anglais après quatorze saisons dans les divisions inférieures. Comme l'explique le média de Valence Superdeporte, les dirigeants de Leeds ont un sacré objectif en Liga.

Les deux clubs veulent boucler l'opération rapidement

Il s'agit de Rodrigo Moreno (Valence, 4 buts et 7 passes décisives en championnat), bien connu des fans de Liga. L'international espagnol de 29 ans est ainsi la priorité des Peacocks. Les négociations ont déjà démarré et pour l'instant, le promu a proposé des montants situés entre 25 et 30 millions d'euros à ses homologues espagnols. Le journal précise que tout porte à croire que les deux formations vont trouver un point d'entente autour des 40 millions d'euros. On rappelle que les pensionnaires de Mestalla sont en grande difficulté financière et souhaitent aussi faire du ménage dans leur effectif. Comme Dani Parejo et Francis Coquelin, vendus à Villarreal, le joueur passé par le Real Madrid Castilla et Benfica est considéré comme indésirable.

Une sacrée recrue si elle venait à se boucler, puisque Rodrigo fait partie des meilleurs attaquants de Liga depuis des années déjà, et est très régulièrement présent dans les listes de la sélection espagnole, quels que soient les sélectionneurs aux commandes. Lorsqu'on a parlé de départs pour lui ces dernières années, on évoquait des clubs du calibre de l'Atlético de Madrid ou de Chelsea. Autant dire que le voir filer à Leeds serait une énorme surprise, mais surtout, un renfort galactique pour Marcelo Bielsa...