OL : Sidney Govou s’en prend encore violemment à John Textor

Auteur d’un énorme coup de gueule après la défaite de son club Botafogo contre Palmeiras (4-3), John Textor, qui a notamment pointé du doigt un carton rouge litigieux ayant changé l’issue du match, n’a pas tardé à faire réagir du côté de l’Hexagone. Si l’homme d’affaires américain a ainsi crié à la «corruption», demandant également la démission du président de la Confédération brésilienne, son comportement passionné en a logiquement interpellé plus d’un… Dans un message posté sur X, ex-Twitter, Sidney Govou a ainsi envoyé un message au patron de l’OL.

La suite après cette publicité

«J’aurais aimé voir ce genre de sortie pour l’OL plutôt que de répondre que tout va bien après Clermont et que tout le monde voulait jouer le match après Marseille», a notamment commenté celui qui a porté le maillot des Gones entre 1999 et 2010, lui demandant également de «protéger l’institution» lyonnaise. Pour rappel, Textor avait suscité quelques polémiques, dimanche dernier, après les incidents survenus à Marseille en marge de l’Olympico. Interrogé au micro de Prime Video, il avait ainsi assuré que l’OL était prêt à jouer. «Quand j’entends John Textor dire qu’il voulait jouer, ce n’est pas possible. Que les joueurs le disent sur le coup, je peux le comprendre car ils sont dans l’émotion, la combativité. Mais pas la direction», s’était alors déjà emporté Govou auprès du Progrès.