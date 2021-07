Tottenham cible deux joueurs pour soulager Harry Kane

Tottenham a le regard tourné vers l'Italie. Prochain objectif de Fabio Paratici, recruter des attaquants capables de soulager le très utilisé Harry Kane, qui a atteint la finale de l'Euro avec les Three Lions il y a une poignée de semaines. Selon The Telegraph, Dušan Vlahović (Fiorentina) et Simy (Crotone) sont des pistes explorées par le directeur sportif des Spurs. Tottenham est en quête d'un soutien offensif pour Harry Kane, que le président Daniel Levy est déterminé à garder malgré l'intérêt de Manchester City et la volonté du joueur de 28 ans de découvrir autre chose.

Le nouveau directeur général du football, venu de la Juventus, est déjà allé chercher le gardien de but Pierluigi Gollini à l'Atalanta et tente dorénavant de finaliser le deal Cristian Romero. Il se penche également sur les 4e et 6e meilleurs buteurs de Serie A l'an passé. L'attaquant serbe Dusan Vlahović, 21 ans, a étincelé avec la Fiorentina, marquant 21 fois toutes compétitions confondues. Courtisé, il est évalué à plus de 50 M€. Simy, 29 ans, serait une option moins onéreuse après la relégation de Crotone en Serie B. L'international nigérian a également franchi la barre des 20 buts et se retrouve pisté par la Lazio et l’U.S. Salernitana 1919 - nouvelle arrivée en Serie A.