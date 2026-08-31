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Al-Hilal annonce le départ de Karim Benzema

Par Samuel Zemour
1 min.
Karim Benzema à Al-Hilal @Maxppp

Karim Benzema et Al-Hilal se séparent. Le club saoudien a annoncé avoir trouvé un accord avec l’attaquant français pour mettre fin à son contrat d’un commun accord. Dans son communiqué, Al-Hilal salue «son professionnalisme tout au long de son parcours au sein de l’équipe, ainsi que le professionnalisme, l’engagement et l’esprit de leadership dont il a fait preuve, sans oublier ses contributions sur le terrain et en dehors. Elle lui a adressé ses sincères remerciements et sa reconnaissance pour la période qu’il a passée sous le maillot d’Al-Hilal».

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À 38 ans, KB9 ne compte toutefois pas forcément raccrocher les crampons. Un retour en Europe, et notamment à l’OL, serait pour l’instant écarté, mais plusieurs possibilités resteraient sur la table. Karim Benzema pourrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, tandis qu’un départ en Major League Soccer constitue également une option. Le Français va désormais devoir trancher pour ce qui pourrait être le dernier grand défi de sa carrière, avant de prendre sa retraite professionnelle.

Pub. le - MAJ le
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