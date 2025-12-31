CAN 2025 : le choc Algérie - RD Congo met déjà le feu aux poudres !

Après une phase de poules passionnante mais sans trop de surprises, les choses sérieuses vont commencer au Maroc. Si ce premier tour de la compétition n’est pas encore terminé, on connaît déjà tous les qualifiés ainsi que les affiches des huitièmes de finale de la compétition, qui nous réservent de jolis duels. Si le Maroc va affronter la Tanzanie et que le duel entre le Mali et la Tunisie s’annonce aussi très intéressant, c’est surtout cette affiche à venir entre l’Algérie et la République démocratique du Congo qui passionne les foules.

Sur les réseaux sociaux, les supporters des deux nations se chambrent déjà, et le perdant sait qu’en plus de la déception de l’élimination, il devra supporter les vannes de l’adversaire. Même les observateurs neutres vont suivre tout ça de très près et savent qu’il s’agit d’un choc de très haut niveau, avec ce que l’Afrique peut nous offrir de mieux en termes footballistiques, et un match dans le match en tribunes. Dans le même temps, des images de fans congolais présents au Maroc circulent déjà sur les réseaux, et on les voit, toujours dans la bonne humeur et dans un esprit sportif, chambrer leurs futurs rivaux algériens.

La RD Congo y croit clairement

Certains se sont même présentés aux abords de l’hôtel où logent les joueurs algériens pour chambrer, promettant de les « fimbu ». Les joueurs eux, forcément, ont été plus modérés. « On sait qu’on est capable de déranger toutes les équipes. On va y aller avec nos armes et notre fierté », a lancé Théo Bongonda après le match contre le Botswana mardi soir, dans des propos relayés par France 24.« C’est un gros morceau. C’est une belle affiche mais on va bien se préparer et on va donner le maximum », a de son côté lancé Samuel Moutoussamy, alors que Lionel Mpasi a hâte d’en découdre : « depuis que je suis en sélection, on ne les a jamais rencontrés. On sait que c’est une belle équipe. À ce stade de la compétition, il n’y a que de belles équipes. Pour aller au bout, on devra battre tout le monde. On le temps de penser à ce match. On joue tous les matches pour les gagner. On sera prêts le 6 janvier à 17 h ».

« L’équipe algérienne est très forte, et je suis sûr que ce sera un match intéressant. Nous avons l’habitude d’affronter de grandes équipes, et nous nous battrons pour la victoire comme nous l’avons fait précédemment contre le Cameroun et le Nigeria », a pour sa part lancé le sélectionneur Sébastien Desabre. Les Algériens s’exprimeront à leur tour ce soir, après leur dernier match de poules face à la Guinée Equatoriale. Quoi qu’il en soit, ce match entre la bande de Riyad Mahrez et celle de Gaël Kakuta fait déjà saliver tout le monde !