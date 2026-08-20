Deniz Undav : « j’ai failli mourir deux fois »

Deniz Undav a raconté avoir frôlé la mort à deux reprises en raison d’une importante allergie alimentaire. Dans la série YouTube hstrystories, l’attaquant de Stuttgart a expliqué ne pouvoir consommer aucun fruit de mer, notamment les crevettes, le homard ou les moules. « J’ai fait deux réactions allergiques, j’ai failli mourir à chaque fois », confie l’international allemand de 30 ans, qui se limite donc au saumon ou aux options végétariennes lorsqu’il mange des sushis.

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Les deux épisodes ont provoqué chez Undav des réactions particulièrement violentes. « Tout gonfle et je ne peux plus respirer », raconte l’attaquant, qui assure qu’il ignorait auparavant pouvoir souffrir d’une telle allergie. Une contrainte qui ne l’empêche pas de profiter de ses autres plats favoris, notamment la cuisine épicée. Très attaché à Stuttgart, Undav a par ailleurs prolongé cet été son contrat jusqu’en 2029, avec une année supplémentaire en option.