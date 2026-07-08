Mercato : le PSG fait un choix fort pour l’avenir de Randal Kolo Muani !

Entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin, les discussions autour de Randal Kolo Muani ressemblent toujours plus à un jeu de poker menteur. L’été dernier déjà, les deux clubs s’étaient enlisés dans des tractations interminables. La direction turinoise, cherchant à tout prix à obtenir un rabais malgré le prêt très concluant du Français de janvier à juin 2025 (10 buts en 22 apparitions), avait fini par laisser filer l’international tricolore à Tottenham dans les ultimes heures du mercato sous la forme d’un prêt sec.

La suite après cette publicité

Une erreur stratégique monumentale que la Vieille Dame a traînée comme un boulet toute la saison. Plombée par les rendements décevants de Jonathan David et Loïs Openda, et orpheline de Dušan Vlahović, la Juve a terminé à une bien triste 6e place en Serie A. Un fiasco sportif qui a d’ailleurs coûté sa place au directeur général Damien Comolli, remplacé depuis par Giovanni Carnevali. Pour éviter de répéter les mêmes erreurs, la nouvelle direction sportive turinoise semblait avoir pris le taureau par les cornes. À la fin du mois de juin, un accord total était même sur le point d’être scellé entre les différentes parties autour d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 40 millions d’euros.

Le PSG reprend la main dans le dossier Kolo Muani

L’optimisme était tel que Randal Kolo Muani (32 sélections) s’imaginait déjà enfin vivre une pré-saison complète avec son nouveau club, avec une reprise espérée à la Continassa à la mi-juillet avant d’embarquer pour la tournée estivale entre Hong Kong et Perth. Mais c’était sans compter sur la réalité économique de la formation italienne. Selon nos informations, le dossier s’est une nouvelle fois enlisé ces derniers jours en raison des importantes contraintes financières qui pèsent sur les finances turinoises.

La suite après cette publicité

Jusqu’à présent, le Paris Saint-Germain avait fait preuve de clémence en accordant la priorité absolue à la Juventus, désireux de respecter la volonté première de son attaquant de retourner dans le Piémont. Mais face à cette nouvelle stagnation et au manque de garanties, le club de la capitale a décidé de siffler la fin de la récréation. Reprenant totalement les choses en main, le board parisien a officiellement ouvert les discussions aux autres écuries. Un changement de cap qui n’a pas tardé à faire réagir : plusieurs clubs de Premier League dont Aston Villa et Crystal Palace et de Bundesliga tel que le Borussia Dortmund se montrent d’ores et déjà très intéressés par le profil du joueur de 27 ans. La Juventus est désormais prévenue : si elle ne trouve pas les fonds rapidement, Kolo Muani lui échappera une seconde fois.