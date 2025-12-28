PSG : la réaction forte de Dembélé, élu joueur de l’année aux Globe Soccer Awards

Ce dimanche, Ousmane Dembélé a poursuivi sa razzia en termes de trophées individuels. L’attaquant du Paris Saint-Germain a été sacré meilleur joueur de l’année aux Globe Soccer Awards, à Dubaï. Une ultime récompense pour celui qui a tout raflé en 2025, y compris le Ballon d’Or France Football, le trophée The Best, le prix du meilleur joueur de la saison 2024-2025 en Ligue des Champions ou même ceux du meilleur joueur et du meilleur buteur de la saison passée en Ligue 1.

« Tout d’abord, je voulais remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. L’équipe du PSG bien sûr : le staff, le président qui a été exceptionnel et qui est venu me chercher à Barcelone, a déclaré Dembélé. Bien sûr, le directeur sportif Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique. Je suis heureux d’avoir eu tous ces trophées individuels. Même si je dis tout le temps : "c’est le collectif d’abord". Et je voulais remercier également toute ma famille et mes deux meilleurs amis qui sont là : Moustapha Diatta et Dayot Upamecano. Et voilà, je savoure chaque moment que j’ai eu cette saison 2025. J’ai pratiquement pris tous les trophées individuels. Et voilà, je vis ma meilleure vie. »