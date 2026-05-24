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Mercato PSG : Julian Alvarez calme le jeu

Selon la presse espagnole, Luis Enrique a pris les choses en main dans le dossier Julián Álvarez. Un feuilleton qui s’annonce en revanche assez complexe…

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Julian Alvarez et Koke @Maxppp

Cet été, on risque d’entendre parler de Julián Álvarez. L’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid est effectivement sur les tablettes de plusieurs gros clubs européens, à l’image du FC Barcelone, d’Arsenal et du Paris Saint-Germain, considéré comme favori dans ce dossier. D’autres prétendants risquent aussi de se manifester dans les semaines à venir. Mais ce qui est sûr, c’est que l’Atlético ne va pas se laisser faire. Les Colchoneros sont d’ailleurs protégés par cette clause de 500 millions d’euros et un contrat qui expire en 2030, ce qui met les Madrilènes en position de force.

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La direction du club de la capitale espagnole aurait même fixé un prix plutôt prohibitif de 150 millions d’euros pour le joueur, qui sort d’une saison plutôt moyenne, ou du moins loin de ses standards. De quoi repousser un peu les clubs intéressés, dont le Barça, qui n’a pas les moyens de s’aligner. Marca confirme d’ailleurs des contacts entre Deco et l’Atlético, alors que Mikel Arteta serait aussi venu aux nouvelles pour Arsenal.

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Álvarez ne se presse pas

Comme le confirme le journal espagnol, Luis Enrique a aussi envoyé un message au joueur. Mais surtout, ce que nous dit la publication ibérique, c’est que l’Atlético de Madrid est convaincu que c’est l’agent du joueur qui fait le forcing. Le joueur n’aurait donc pas spécialement envie de partir, ou du moins de forcer un départ, et ne se serait pas encore manifesté en ce sens en privé. C’est donc son agent qui serait en train de forcer un peu les choses.

Fernando Hidalgo n’aurait effectivement que l’Argentin dans sa liste de clients, et ne dépend ainsi que de lui pour gagner de l’argent. D’où son envie de le voir changer de club, et ce alors qu’Álvarez n’a pas forcément envie de quitter le Metropolitano et Diego Simeone. Il avait cependant publiquement ouvert la porte à un départ au printemps, mais ne serait pas allé plus loin. Affaire à suivre…

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