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Premier League

Tottenham : la première composition très audacieuse de Roberto De Zerbi

Par Allan Brevi
1 min.
De Zerbi face au Sporting @Maxppp
Sunderland 1-0 Tottenham

Plongé dans une situation critique, Tottenham joue désormais sa survie en Premier League. Relégables à ce stade de la saison, les Spurs sont au bord du précipice, avec la menace très réelle d’une descente en Championship, un scénario qui serait perçu en Angleterre comme l’un des plus grands fiascos de l’histoire du championnat. Dans ce contexte brûlant, Roberto De Zerbi, tout juste nommé sur le banc londonien après son passage à l’Olympique de Marseille, doit rapidement trouver des solutions pour relancer une équipe en plein doute.

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Pour son premier match contre Sunderland, le technicien italien a surpris tout le monde avec des choix forts. Il a notamment décidé d’aligner trois numéros 9 de métier d’entrée : Dominic Solanke, Richarlison et Randal Kolo Muani. À l’inverse, des profils plus mobiles comme Mathys Tel ou Xavi Simons débutent sur le banc. Dans les cages, c’est également un pari osé avec la titularisation de Kinský, pourtant marqué par une prestation compliquée récemment en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid. Une composition audacieuse, presque risquée, qui en dit long sur l’urgence de la situation… reste à voir si elle donnera raison à De Zerbi.

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