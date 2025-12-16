OL : la fusée Malick Fofana se prépare au décollage

Magic Fofana. Le 10 janvier 2024, l’Olympique Lyonnais s’est offert le grand espoir belge Malick Fofana pour un montant de 17M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 5M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert. A ce moment-là, certains estimaient que c’était cher payé pour un jeune talent de 18 ans. Mais les Rhodaniens n’ont pas hésité à mettre le paquet pour devancer plusieurs grosses cylindrées, dont le Bayern Munich. Et ils ont eu le dernier mot et surtout le nez creux puisque le Diable Rouge est en train de s’imposer comme l’un des meilleurs talents de la génération 2005. Une génération où l’on retrouve également Désiré Doué, Jobe Bellingham, Arda Güler, Mathys Tel ou encore Vitor Roque, pour ne citer qu’eux.

La suite après cette publicité

Fofana freiné en plein élan

Certains d’entre eux évoluent déjà dans de très grands clubs. Une étape que souhaitait franchir Fofana l’été dernier. Mais les offres qu’il attendait ne sont pas venues. Alors, les pensionnaires du Groupama Stadium ont décidé de continuer main dans la main avec lui et surtout de lui confier plus de pouvoirs et de responsabilités après les départs d’Alexandre Lacazette, de Rayan Cherki et de Georges Mikautadze dans le secteur offensif. Le Belge était le dernier survivant en attaque, puisque son coéquipier Ernest Nuamah a pris ses quartiers à l’infirmerie. Il a ainsi entamé ce nouvel exercice avec un nouveau statut. Plus attendu, le natif d’Alost a participé à 12 rencontres toutes compétitions confondues, dont 11 dans la peau d’un titulaire.

La suite après cette publicité

L’ailier de 20 ans a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive. Son compteur est bloqué depuis le 26 octobre dernier et sa blessure à la cheville face à Strasbourg. Victime d’un tacle assassin d’Ismaël Doukouré, Fofana a été évacué sur civière avant d’être transporté à l’hôpital afin de passer des examens complémentaires. Le lendemain, le verdict est tombé et l’OL a confirmé la mauvaise nouvelle. «Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible.»

Une concurrence incarnée par Afonso Moreira

Dans la foulée, on a appris qu’il manquerait environ trois mois de compétition. Un coup dur pour Lyon, qui hésitait à recruter mais qui a fait confiance à Afonso Moreira, et pour Malick Fofana, stoppé en plein élan et très déçu comme nous l’ont assuré ses proches. «Dégoûtés» pour lui comme ils nous l’avaient expliqué, ses coéquipiers espéraient retrouver au plus vite le Belge. C’est également le cas de Paulo Fonseca. «C’est aussi important de récupérer nos joueurs blessés comme Malik (Fofana) et Ernest (Nuamah)», a avoué le Portugais il y a quelques semaines. Mais son discours a légèrement évolué ces derniers jours. Il attend bien évidemment le retour de son ailier. Mais il a aussi laissé entendre qu’il devrait faire face à la concurrence d’Afonso Moreira, qui monte en puissance. Arrivé en tant que doublure, l’ancien du Sporting affiche un bilan de 4 buts et 4 assists en 18 matches toutes compétitions confondues. Un pari qui semble payer pour le moment à Lyon.

La suite après cette publicité

« Je pense qu’Afonso est aujourd’hui un joueur important pour nous. Il peut rivaliser avec Malick Fofana. Quand on a commencé, Malick était à un autre niveau. Afonso s’est élevé à ce stade. Je suis satisfait d’avoir ces deux joueurs à disposition. C’est bon pour l’équipe. Afonso est très bien sur le plan mental. C’est important pour continuer à progresser. C’est une des choses les plus fortes chez lui. Parfois, il peut ne pas tout bien faire techniquement. Mais son attitude est toujours la même. Il attaque, défend. Il participe énormément à notre jeu. Comme lors de notre dernier rendez-vous européen (2-1, jeudi contre Go Ahead Eagles). Nous avions joué à cinq en défense avec lui en piston (gauche). Il a mis beaucoup d’intensité, de volume. C’est vraiment un joueur avec une belle attitude. » Le Portugais a su répondre présent, lui qui savait aussi que l’OL scrutait le marché pour remplacer Fofana.

Un nouveau départ en 2026

En attendant de répondre à son concurrent, le Belge poursuit son travail, lui dont le retour à l’entraînement était attendu a priori à la fin du mois de janvier 2026. Mais Jorge Maciel avait laissé planer le doute après qu’on ait aperçu Fofana en béquilles après la rencontre face au FC Nantes le 30 novembre dernier. «Ça avance mais pas au rythme que l’on veut. Ça va prendre du temps encore, peut-être en janvier, ou même en février.» Alors qu’il n’est visiblement pas dans les temps de passage, l’international belge, qui a en ligne de mire la Coupe du Monde 2026, prend son temps et ne veut pas précipiter un retour. L’OL se montre également prudent, conscient qu’il aura son mot à dire lors d’une deuxième partie de saison très importante. Ce mardi, le site olympique-et-lyonnais indique qu’il a lâché ses béquilles bien qu’il boite encore. Il poursuit sa rééducation, lui qui s’entraîne individuellement. «Il est déterminé et a très envie de retrouver les terrains», nous explique-t-on dans son entourage.

La suite après cette publicité

L’objectif est de se retaper physiquement avant de revenir dans quelques semaines et réaliser une année 2026 de folie. Une année qui sera charnière dans la carrière du Belge. En effet, il a en ligne de mire la Coupe du Monde avec son pays. De plus, il sait que son avenir risque de se jouer en 2026. En octobre dernier, Frederico Pena, le directeur général de Roc Nation Sports, avait annoncé la couleur le concernant. « C’est la saison où Fofana veut se montrer au monde, surtout à la Coupe du Monde. S’il réussit, il pourra passer de Lyon à un club du top 10. On croit beaucoup en lui à Roc Nation. Liverpool, le Bayern, Manchester City : voilà les clubs où il a sa place.» Pour le moment, il est toujours à Lyon. Et il le restera au moins jusqu’à cet été. Récemment, l’OL, par les voix de Michael Gerlinger (DG) et de Matthieu Louis-Jean (Directeur technique), a exclu un départ de son joueur cet hiver. Avec ou sans blessure, le constat aurait été le même de toute façon. Lyon compte sur Magic Fofana pour briller sur le reste de la saison. Ensuite, ce sera une autre histoire lors du mercato d’été, avec un possible décollage pour la fusée belge.