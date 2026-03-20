Le PSG va devoir faire un choix capital pour la fin de saison !

C’est une décision qui avait provoqué un tollé il y a quelques semaines. Avant l’affrontement contre Chelsea, la LFP avait permis, grâce à l’aval du FC Nantes, au PSG de repousser sa rencontre face aux Canaris afin d’avoir une semaine de repos entre les deux matches face aux Blues. Un traitement de faveur qui a porté ses fruits alors que les coéquipiers de Bradley Barcola ont dominé les Blues de la tête et des épaules sur la double confrontation (8-2). Cette permission avait fait grincer des dents en France pour un manque d’équité sportive, pendant que l’OL, le LOSC et Strasbourg, encore engagés en C3 et C4, n’avaient pas hérité des mêmes faveurs.

La suite après cette publicité

Dès lors, le calendrier du Paris Saint-Germain est au cœur de toutes les attentions dans l’Hexagone. Coincé entre ses deux quarts de finale de Ligue des champions face à Liverpool, le club de la capitale hésite à demander le report de son choc contre le RC Lens, initialement prévu le 11 avril. Interrogé ce vendredi à la veille du match contre Nice, Luis Enrique a confirmé que la réflexion était en cours : «je voudrais attendre encore des nouvelles. Chaque équipe cherche à trouver les meilleures conditions pour jouer la compétition mais on peut comprendre l’intérêt de chaque équipe.» Une situation assez ubuesque pour une rencontre entre le leader et son dauphin, toujours dans le coup dans la course au titre.

La suite après cette publicité

Le PSG aura le dernier mot pour un report du match contre le RC Lens

L’enjeu du report est avant tout stratégique pour le club de la capitale. Si décaler le match face aux Sang et Or permettrait d’aborder le retour contre les Reds avec plus de fraîcheur, cela grillerait l’unique "joker" du PSG pour la suite de la compétition. En effet, en cas de qualification pour les demi-finales, les Parisiens n’auraient plus de créneau disponible pour aménager leur calendrier et devraient enchaîner leurs confrontations face au Real Madrid ou au Bayern Munich avec un match de championnat au milieu. Sur le plan réglementaire, le PSG n’a pas forcément besoin de l’aval du RC Lens pour obtenir gain de cause.

C’est le Conseil d’administration de la LFP qui dispose du pouvoir souverain pour modifier le calendrier général des épreuves en cours de saison comme l’explique L’Equipe dans son article du soir. Historiquement, la Ligue a tendance à favoriser les clubs français engagés en Coupe d’Europe afin de les placer dans les meilleures dispositions possibles pour l’indice UEFA, même si cela peut froisser l’équité du championnat. La décision finale est donc entre les mains du PSG. Le staff parisien doit trancher entre un bénéfice immédiat pour franchir l’obstacle Liverpool ou la préservation d’une marge de manœuvre pour le dernier carré européen. La fin de saison s’annonce intense pour le champion d’Europe en titre.