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OL : Paulo Fonseca jette un froid sur l’avenir de Pavel Sulc

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Pavel Šulc (OL) @Maxppp
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Indispensable lors de sa première saison entre Rhône et Saône, Pavel Šulc sort d’un exercice plein sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Auteur de 14 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues (dont 11 réalisations en Ligue 1), le milieu offensif tchèque s’est imposé comme l’un des maillons forts du dispositif lyonnais. Cependant, alors que l’OL prépare son 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Sparta Prague, le local de l’épreuve de 25 ans est contraint de rester à l’écart du groupe en raison de pépins physiques accumulés cet été.

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En plus de ce souci de santé, sa cote sur le marché des transferts suscite de nombreuses convoitises comme nous vous l’évoquions plus tôt cet été et alimente les rumeurs autour de son avenir. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce lundi, son entraîneur Paulo Fonseca a mis le doute sur l’avenir de son numéro 10 : «il est blessé au niveau du genou. Il a une inflammation. Il est revenu plus tard car il était à la Coupe du Monde. Il voulait jouer ce match, j’en suis certain, mais c’est impossible. Nous savons que Pavel a fait une grande saison lors du dernier exercice. C’est un joueur que beaucoup de clubs aiment. La valeur de Pavel en Europe est grande aujourd’hui. Je sais que des clubs sont attentifs à sa situation.» Affaire à suivre…

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