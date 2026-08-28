Humilié par Ferencvaros, vrai-faux départ de l’entraîneur : Trabzonspor a vécu une soirée cauchemardesque en barrages de Ligue Europa

Les nuits européennes à dominer ses adversaires avec Liverpool ont dû sembler très loin pour Mohamed Salah hier soir. Trabzonspor a été sorti dès les barrages de la Ligue Europa par Ferencvaros et se retrouve reversé en Ligue Europa Conférence. Après sa défaite à l’aller à domicile (1-0) la semaine dernière, le club turc devait absolument l’emporter pour emmener au minimum les Hongrois en prolongation. Au lieu de ça, l’équipe a vécu un match retour absolument cauchemardesque, balayée 4-0 dans une rencontre terminée à neuf contre onze…

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Dès la 13e minute, l’ancien Marseillais Ruslan Malinovskyi, arrivé libre du Genoa, a laissé ses partenaires à dix après avoir reçu un rouge direct. Après cela, Callum O’Dowda en a profité pour ouvrir rapidement le score (19e). Très mal embarqué, Trabzon a fini par sombrer durant le second acte. Marius Corbu a doublé la mise (54e), puis Sidny Cabral, autre recrue débarquée de Benfica pour 7 M€, a à son tour quitté le terrain pour un second avertissement (58e), provoquant dans le même temps un penalty transformé par Bamidele Yusuf (59e). Krisztián Lisztes a terminé le travail en fin de match (86e).

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Une soirée cauchemardesque face à Ferencvaros

Résultat des courses, après cette humiliation, Fatih Tekke a annoncé sa démission. « Nous avons passé une nuit très triste. J’en suis la cause avec mon équipe, a réagi l’entraîneur, qui a fait sortir Salah dès l’heure de jeu, sans doute pour le préserver. Ce fut une nuit triste pour notre pays et notre communauté. Le match semblait prometteur jusqu’au carton rouge. Nous n’avons pas réussi à nous qualifier pour la Ligue Europa. Ces 18 derniers mois, jour et nuit, mon équipe et moi avons réfléchi à ce que nous pouvions faire pour nous améliorer encore un peu. Je ne vais pas faire traîner les choses, je démissionne immédiatement de mon poste que j’occupe depuis un an et demi. »

KAMUOYUNA DUYURU



Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.



Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.



Fatih… pic.twitter.com/3m9zibPC8M — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 27, 2026

Un vrai coup de théâtre, d’autant que le technicien sortait d’une belle saison terminée à la 3e place de Süper Lig l’an passé, derrière Galatasaray et Fenerbahçe. L’énorme mercato souhaité par son club, 50 M€ dépensés et surtout les signatures de stars, libres de tout contrat comme Mohamed Salah et Fabinho, en plus du nouveau prêt d’André Onana, laissait également entrevoir quelques promesses. L’histoire ne s’est pas arrêtée là. Dans la nuit, Trabzonspor a publié un communiqué dans lequel le club annonce refuser la démission de son entraîneur «provoquée par un choc émotionnel» selon la direction.

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Fatih Tekke démissionne, la direction refuse

« En tant que conseil d’administration de Trabzonspor, nous n’avons pas accepté la démission de notre membre Fatih Tekke. Fatih Tekke continue d’exercer ses fonctions d’entraîneur et sera à la tête de notre équipe lors du match contre Amedspor que nous disputerons en championnat (lundi 31 août, ndlr). » Les dernières heures ont été agitées avec ce faux départ. Pour se consoler, les Bordo-Mavi seront reversés en C4 à l’adversité moins relevée et feront partie des favoris à la victoire finale. Il n’empêche qu’après une campagne de mercato ambitieuse, le club nourrissait des objectifs plus élevés. La Süper Lig sera aussi un moyen de se rassurer. Après deux journées, Trabzonspor compte un nul et une victoire. Salah a lui inscrit ses deux premiers buts.