Strasbourg claque 20 M€ pour Karim Coulibaly

Une 13e recrue à Strasbourg. Le Racing vient d’officialiser en ce jour la signature de Karim Coulibaly en provenance du Werder Brême. Considéré comme l’un des plus gros espoirs du football allemand à son poste, le défenseur central de 19 ans avait notamment été lié au Paris Saint-Germain ces derniers mois. Strasbourg a finalement déboursé 20 millions d’euros pour l’attirer dans ses filets.

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À ce tarif, le natif d’Oldenburg rejoint Abakar Sylla en tête du classement des plus gros achats de l’histoire du club alsacien, juste devant Joaquin Panichelli (17 millions d’euros). «Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Karim Coulibaly. Le défenseur central allemand s’engage jusqu’en 2031 en provenance du Werder Brême. Pour sa première saison en Bundesliga, Karim Coulibaly prend part à 27 rencontres (1 but) et participe activement au maintien du Werder dans l’élite allemande. L’ensemble du Club lui souhaite la bienvenue», indique le communiqué de Strasbourg.

Perçu par BlueCo comme un potentiel futur très grand défenseur

En rejoignant Strasbourg à 19 ans, Coulibaly poursuit son ascension express après une seule saison pleine en professionnel (27 matchs de Bundesliga, 1 but), lui qui était d’ailleurs annoncé par la presse allemande comme l’une des possibles surprises de la liste de Julian Nagelsmann lors de la dernière Coupe du Monde (il n’avait finalement pas été convoqué).

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À lui de confirmer du côté de Strasbourg désormais. Il n’est pas non plus totalement à exclure de le voir, lui aussi, emprunter la passerelle directe vers Chelsea dans le futur, à l’image de Valentin Barco, Emanuel Emegha, ou encore Mamadou Sarr. Du côté de BlueCo, Coulibaly serait perçu comme un potentiel futur très grand défenseur.