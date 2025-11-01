Nice : comment Franck Haise a failli faire déjouer le PSG

Certains parleront d’anti-football, d’autres loueront le pragmatisme de l’OGC Nice. Une chose est sûre, le Gym aura longtemps frustré le PSG, ce samedi, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Organisés en 5-4-1 avec une défense à cinq composée d’Abdi, Bard, Bah, Oppong et Mendy, les Aiglons n’ont, certes, absolument rien proposé sur le plan offensif, mais auront trouvé les ressources nécessaires pour bloquer les offensives parisiennes. Totalement dominé au cours de cette rencontre (près de 80% de possession de balle pour le PSG), le club azuréen a passé son temps à défendre.

La suite après cette publicité

Une défense hermétique

Il suffisait d’ailleurs de regarder les statistiques à la pause pour illustrer l’emprise francilienne : après 45 minutes, Vitinha pouvait se targuer d’avoir touché le ballon à 89 reprises lorsque tout l’effectif de Nice ne s’était lié d’amitié avec le cuir que 96 fois… Repliés dans leurs vingt derniers mètres, les hommes de Franck Haise auront, cependant, fait preuve d’une rigueur de (presque) tous les instants. Privé de Désiré Doué, blessé, et d’Ousmane Dembélé, à court de forme, le PSG s’est très longtemps cassé les dents sur l’arrière-garde niçoise et sur Yéhvann Diouf inspiré (57e, 68e, 90+4e).

La suite après cette publicité

Trop tendre, Bradley Barcola se montrait encore maladroit (14e, 39e) quand Khvicha Kvaratskhelia, malgré une activité non-négligeable, ne parvenait pas à tirer son épingle du jeu. Dans un rôle assez inédit de faux numéro 9, Senny Mayulu peinait lui à exister face à la forêt de jambes azuréennes. Longtemps accroché, le PSG attendait finalement son 28e tir de la soirée, l’œuvre de Gonçalo Ramos, pour exulter. Un scénario parfait pour le Portugais, qui fêtait sa 100e sous le maillot parisien, mais également pour le PSG, assuré de terminer cette journée en tête du classement.

Diouf a longtemps retardé l’échéance

Dépités, les Niçois ne pouvaient quant à eux que regretter l’issue de cette partie. « Forcément dégouté, ça se joue à 20 secondes. Même pas, parce que je crois qu’ils font même pas l’engagement quand l’arbitre siffle. Donc, ouais, dégoûté. On est sur plusieurs bons matchs. Il ne faut pas s’arrêter à cette défaite contre Paris. C’est un match dans la saison. Ce n’est pas ce qui va la définir. Maintenant, on va avoir deux matchs importants (contre Fribourg, en Europa League, puis à Metz, en championnat), la semaine prochaine. Là, on va essayer de digérer la défaite, de comprendre et de revoir le but qu’on a concédé. Et après, il faut avancer, on n’a pas le choix », analysait Yehvann Diouf au micro de BeIN Sports.

La suite après cette publicité

Architecte de ce collectif hermétique - plus que séduisant - Franck Haise regrettait lui aussi le résultat final. « On sait que ça peut arriver, le sport, il y a des moments de joie et des moments plus cruels, on savait que Paris était supérieur, on n’avait pas besoin de voir ce match pour le savoir, on a longtemps défendu et prendre ce but à cinq secondes de la fin, c’est sûr que c’est dur à avaler, mais pourtant il va falloir le faire », notait dans un premier temps le technicien niçois avant de développer sur les axes d’amélioration de son équipe.

Le constat amer de Franck Haise

« Il y a deux-trois situations nettes où on aurait pu faire une passe de plus pour que ça s’ouvre vraiment. On a réussi à sortir quelques ballons, bien sûr que j’aimerais plus de maîtrise, plus de situations de but, mais on y va étape par étape. On a rencontré beaucoup d’adversaires forts dernièrement, on ne cherche pas à lutter dans la maîtrise face à ces équipes, mais à avoir un peu plus de justesse pour piquer plus régulièrement Paris, ça aurait été mieux ».

La suite après cette publicité

Et de conclure : « il ne faut pas perdre notre valeur forte aujourd’hui qui est de faire les efforts, d’être bien organisé. On ne doit pas se tromper. On doit s’améliorer dans certains secteurs, mais on ne doit pas oublier ce qui nous permet de revenir un peu dans la partie ». Vainqueur de ses deux derniers déplacements au Parc des Princes (3-2 puis 3-1), l’OGC Nice a, certes, longtemps cru frapper un nouveau joli coup en terres parisiennes. C’était sans compter sur Gonçalo Ramos, bourreau du plan presque parfait des Aiglons.