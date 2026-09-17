Où en est Eupen, le club satellite de QSI couvé par le PSG ?

Depuis 2011, Qatar Sports Investments a pris les commandes du Paris Saint-Germain. Après avoir rêvé plus grand et recruté les plus grandes stars, l’écurie francilienne a enfin atteint son objectif : remporter la Ligue des Champions. Les Parisiens y sont même parvenus deux fois puisqu’ils ont gagné les deux dernières éditions de la plus belle des compétitions européennes. Un succès sportif et financier, mais qui permet aussi de valoriser aux yeux du monde entier le travail colossal réalisé par QSI depuis quinze ans maintenant. En parallèle, l’actionnaire majoritaire du PSG a aussi étendu son empire en investissant dans d’autres clubs. Depuis 2022, QSI a ainsi noué un partenariat avec le Sporting Clube de Braga, dont il possède 30 % du capital.

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Eupen a intégré la galaxie QSI

Le 9 décembre dernier, le KAS Eupen a rejoint la famille Qatar Sports Investments. En quête d’un club satellite depuis quelques années, Paris et son actionnaire principal avaient notamment tâté le terrain avec Malaga. Mais ce projet n’était pas allé à son terme. Beaucoup pensaient même qu’il resterait dans les cartons. Les déclarations de Luis Campos sur le sujet, le 24 novembre dernier, n’incitaient guère à l’optimisme. « On est en train d’étudier les solutions. Ce n’est pas facile. On ne peut pas se précipiter.» Quelques jours plus tard, QSI, qui a avancé dans l’ombre, officialisait à la surprise générale son rapprochement avec l’écurie belge par le biais d’un long communiqué de presse.

«Qatar Sports Investments (QSI), l’un des principaux groupes d’investissement stratégique dans les domaines du sport, de la culture, du divertissement et du lifestyle, a le plaisir d’annoncer l’acquisition prochaine du KAS Eupen, un club de football belge historique qui évolue actuellement en Challenger Pro League. L’arrivée du KAS Eupen au sein du groupe QSI renforce encore sa position d’acteur mondial dans le domaine du football et des affaires (…) Selon les termes du protocole d’accord, QSI prendra à terme le contrôle opérationnel total du club, y compris tous les actifs sportifs, commerciaux et opérationnels associés, dans un délai très court. Outre cet investissement stratégique, QSI soutiendra la transformation du club grâce à son expertise, son expérience et son savoir-faire de classe mondiale, tout en le connectant au modèle en pleine croissance, entièrement intégré et hautement performant de QSI, qui regroupe plusieurs clubs, plusieurs sports et plusieurs activités.»

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Une union qui profite à tous

Nasser Al-Khelaïfi s’était réjoui de cette nouvelle collaboration. « Qatar Sports Investments est fier de devenir le gardien du KAS Eupen et de contribuer au développement du football en Belgique. Grâce à l’expertise mondiale et à la passion de QSI pour le football, notre objectif est de construire une structure footballistique et commerciale moderne et compétitive, qui fera la fierté des supporters du KAS Eupen et s’appuiera sur le formidable héritage du club à ce jour. Nous accueillons chaleureusement dans notre famille un club et une communauté fantastiques.» Sous pavillon qatari depuis 2012, Eupen, qui était entre les mains de l’Aspire Zone Foundation, a donc rejoint le giron de QSI. Ce jeudi 17 septembre, QSI a d’ailleurs officialisé l’acquisition totale du KAS Eupen. Une nouvelle étape dans cette union partie pour durer. Pourtant, en Belgique comme en France, beaucoup s’interrogeaient sur ce projet et l’investissement de la société qatarie.

Pasquale Sensibile, qui représente QSI et qui est le directeur sportif d’Eupen, avait livré quelques premiers éléments de réponse le 15 décembre dernier. «QSI a de grandes ambitions et veut perfectionner la construction d’un écosystème. Naturellement, on a une direction qui va décider de la stratégie. Pour nous, c’était le bon timing pour rentrer en Belgique, à travers un club historique comme Eupen. On va faire du mieux qu’on peut pour le futur du club (…) La D1, c’est la destination finale. La 2e division n’aide pas, mais on a des options, on va les évaluer avec la direction, avec Monsieur Luis Campos. C’est lui le boss. Tous les jours, j’ai des choses à partager avec lui. Pour améliorer le futur du KAS Eupen et le futur des jeunes joueurs, pourquoi pas les faire venir. L’objectif, c’est au minimum de revenir et de s’installer en D1. Puis, on ira planifier les étapes d’après. Je pense qu’Eupen a déjà son histoire, on doit la respecter et la valoriser. On doit être professionnels, tous les jours. Les employés, nous, les collaborateurs, moi je dois être un exemple. Les exemples sont plus puissants que mille mots.»

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Un projet en place depuis plus de 9 mois

Après les paroles, place aux actes. Un peu plus de neuf mois après la prise de pouvoir de Qatar Sports Investments, où en est Eupen aujourd’hui ? Chef de la rubrique football et journaliste pour La Dernière Heure, Christophe Franken nous fait un point sur le début d’exercice des Belges. «Cette saison, Eupen n’a pas trop mal commencé en deuxième division belge. C’est un championnat particulier où tout le monde peut battre tout le monde. On voit que c’est une équipe qui peut avoir pour ambition de jouer la montée. Il n’y a pas d’équipe ultra favorite, c’est ouvert.» Cela tombe bien, puisque c’est l’objectif affiché du club comme l’a avoué juste avant le début de la saison Pasquale Sensibile.

«L’objectif de QSI est de ramener la KAS Eupen en Jupiler Pro League. La saison dernière, nous avons manqué les play-offs. Cette saison, nous voulons aligner une équipe capable de jouer un rôle dans la lutte pour le titre. Nous savons toutefois que cela ne sera pas facile, d’autant plus qu’il n’y aura cette fois-ci qu’un seul club qui monte directement et que des concurrents comme Patro Eisden, Beerschot, le RFC Liège, mais aussi le RFC Seraing, disposent d’équipes solides. Dans ce championnat, ce n’est pas forcément la meilleure équipe qui l’emporte, mais plutôt celle qui est la plus consistante. C’est dans cette optique que nous avons constitué une équipe de bonne qualité, avec laquelle nous travaillons d’arrache-pied depuis six semaines pour atteindre notre objectif. Mais nous savons que trois ou quatre autres clubs nourrissent des ambitions similaires et que la lutte sera rude. Nous voulons rester dans la course jusqu’au bout pour accéder à la Jupiler Pro League. »

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Objectif D1

Après cinq journées en D2, le KAS Eupen est dans le premier wagon. En effet, la formation belge, qui veut inclure plusieurs U23 cette saison, pointe à la 4e place avec 9 points au compteur, soit autant que Virton (3e). L’écurie belge est à seulement 3 longueurs de Beerschot (1er) et le FCV Dender EH (2e), qui ont 12 points. Eupen a remporté 3 victoires et perdu 1 match (8 buts marqués, 4 encaissés) sous les ordres de Felice Mazzu, nommé entraîneur cet été par Pasquale Sensibile. Son profil expérimenté en Belgique colle avec le projet de QSI, à savoir retrouver l’élite le plus vite possible comme l’explique L’Avenir. «Un homme à l’expérience certaine, désigné plusieurs fois entraîneur de l’année, passé par Charleroi, l’Union Saint-Gilloise, Anderlecht ou encore, plus récemment, Louvain.»

Walfoot a aussi évoqué ce choix fort. «La signature d’un coach passé par Charleroi, Genk, Saint-Trond, Anderlecht et surtout l’Union Saint-Gilloise est un signal fort de la part du club germanophone qui peine à quitter le bourbier de l’antichambre de l’élite depuis sa relégation en 2024. La saison dernière, ils n’ont pas réussi à se qualifier pour les Play-offs de montée après avoir échoué à la 7e place lors de la phase régulière.» Il doit aider Eupen à passer un cap et évoluer en première division pour que le projet de QSI puisse continuer à se développer dans le bon sens, notamment avec le PSG. Sur ce point, le journaliste de la DH a d’ailleurs fait un état des lieux.

Luis Campos et le PSG sont très présents

«Concernant le PSG, on ne voit pas encore tellement l’apport dans l’équipe. Ils n’ont pas tout bouleversé. Il y a eu des transferts, mais pas directement liés au PSG. Il y a eu quelques joueurs qui avaient un lien avec le PSG qui sont arrivés, mais pas beaucoup. Il n’y a pas eu de prêts massifs des équipes de jeunes de Paris vers Eupen. Par contre, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, est régulièrement venu. Il a dû déjà venir 2 ou 3 fois. Il passe dans les vestiaires, dans les bureaux et il regarde les matches. On voit clairement qu’il y a un intérêt pour le club. Ils ne veulent pas laisser Eupen à l’abandon. Pour l’instant, les choses se mettent en place. Ils ont l’ambition de faire un centre d’entraînement beaucoup plus performant que l’actuel. On voit que l’idée est d’en faire vraiment quelque chose.» QSI et le PSG, qui avait accueilli et prêté ses installations à l’équipe du KAS Eupen au Campus PSG entre le 2 et 10 janvier dernier, mettent donc tranquillement les choses en place.

En Belgique, on ne s’attend pas pour autant à une grande révolution comme nous le précise Christophe Franken, même si de nombreux médias belges s’attendaient à voir plus de jeunes du PSG à Eupen. «C’est comme Lommel, qui a été racheté il y a 6 ans par City Group, comme Troyes. On sent que c’est la même ambition. Lommel est resté 5 ans en D2. Ils avaient de bons joueurs et ils avaient du mal à monter. Ils y sont parvenus la saison passée (…) L’idée est de former des jeunes pour Manchester City ou le City Group, ou bien pour les revendre. On sent bien que l’idée sera la même à Eupen. Peut-être que quelques joueurs formés au PSG pourraient se développer à Eupen puis revenir à Paris. Mais l’écart est très grand. Passer directement d’Eupen au PSG, ça semble compliqué. On sent qu’il y a un projet plus global, que de seulement prêter des joueurs.» En revanche, l’inverse paraît plus logique. La saison dernière, Yoram Zague a été prêté par Paris à Eupen. Un club où il n’a passé que 6 mois (8 matches, 2 buts et 1 assist) avant de filer à Paphos. Eupen espère avoir quelques renforts parisiens à l’avenir. La montée en D1 sera un moyen d’accélérer le mouvement.