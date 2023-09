Arsenal, Nice, Trabzonspor… la descente aux enfers de Nicolas Pépé

La suite après cette publicité

Saison 2018-2019. Le LOSC termine dauphin du Paris Saint-Germain, s’offrant ainsi son ticket la Ligue des champions, une première qualification depuis la brève aventure européenne de l’exercice 2012-13 et une dernière place en poules derrière le Bayern Munich, Valence et le BATE Borisov. Un retour dans la plus grande des compétitions européennes que le club nordiste doit notamment à un homme : Nicolas Pépé. L’ailier ivoirien a éclaboussé le Championnat de France de son talent, inscrivant 22 buts et délivrant 11 passes décisives en 38 journées disputés. S’il ne termine pas meilleur buteur (Kylian Mbappé, PSG, 33) ni même meilleur passeur (Téji Savanier, Nîmes, 13), le natif de Mantes-la-Jolie s’est distingué parmi les meilleurs attaquants d’Europe cette saison-là, de quoi attirer les cadors européens.

Car oui, lors du mercato estival, une pléthore de grands clubs a été associée à celui qui aurait pu rejoindre l’Olympique de Marseille lorsqu’il explosait à l’Angers SCO, comme l’Inter Milan, le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. C’est finalement Arsenal qui remporte la course et s’offre l’international ivoirien contre un chèque de 80 millions d’euros, le plus gros transfert de l’histoire du club londonien. Forcément, ce montant a créé de grandes attentes chez les Gunners, qui espéraient voir leur nouvelle recrue aider l’AFC à retrouver la C1, compétition qu’il n’avait plus goûtée depuis 3 ans. Ses deux premiers exercices sous le maillot rouge et blanc sont assez encourageants (24 réalisations et 15 offrandes), mais laissent les supporters du nord de Londres sur leur faim.

Une relance ratée à Nice

Reste à savoir si cette baisse de forme est due à une pression à cause du montant investi, ou tout simplement ce qui est appelé outre-Manche un "one-season wonder" (sensation d’une saison)… En tout cas, pour se relancer et espérer retrouver le haut niveau, l’OGC Nice lui a offert l’occasion de se racheter aux yeux des fans des Gunners sous la forme d’un prêt d’un an. La recette parfaite pour lui, de retrouver la Ligue 1, qu’il a connue durant trois saisons entre Lille et Angers, dans un projet émergent comme le Gym, auteur d’un mercato d’envergure (84 M€) pour s’immiscer dans les premières places du championnat. Malheureusement, ce cocktail ne prendra pas pour l’ex-Poitevin, qui en une saison, va rater plus de matches que durant le reste de sa carrière professionnelle en raison de pépins physiques. En effet, son genou l’a éloigné des terrains durant 16 rencontres soit la moitié de l’exercice. Il sortira de la Côte d’Azur avec 6 buts et une petite passe décisive. Pas assez, donc, pour réintégrer un Arsenal en pleine ascension…

Celui qui était courtisé par les plus grands il y a encore trois ans ne fait plus l’unanimité. Alors qu’il est sous contrat avec le club du nord de la capitale jusqu’en 2024, ce dernier discute d’une résiliation de son bail pour faciliter son départ. Car oui, des prétendants venus de Süper Lig ou encore de la Saudi Pro League étaient prêts à le relancer, comme Besiktas. Finalement, Trabzonspor aura réussi à convaincre l’Eléphant aux 37 sélections (10 buts), comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité. Il est d’ailleurs arrivé à Trabzon pour boucler son arrivée chez les septuples champions de Turquie pour une seule saison. De quoi inscrire son nom sur le triste tableau des flops notables de Premier League sur les dernières années, aux côtés d’un Jadon Sancho à Manchester United ou un Timo Werner à Chelsea. En Turquie, Nicolas Pepe a donc l’opportunité de relancer sa carrière dans un championnat où résident quelques anciens pensionnaires de Ligue 1, comme Vincent Aboubakar (ex-Lorient) et Georges-Kevin Nkoudou (ex-OM) à Besiktas, Mauro Icardi (ex-PSG) et Tanguy Ndombélé (ex-OL) à Galatasaray ou encore Alexander Djiku (ex-Strasbourg) et Cengiz Ünder (ex-OM) à Fenerbahce. L’arrivée de Pepe confirme donc le mercato XXL des clubs turcs de cet été…