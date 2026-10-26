Barça : Samuel Umtiti très déçu par Lamine Yamal

Lamine Yamal a vécu une nouvelle soirée compliquée. Après sa prestation décevante face au PSG en Ligue des Champions, malgré son but inscrit lors de la défaite du FC Barcelone au Parc des Princes (4-2), l’ailier espagnol n’a pas davantage convaincu lors du Clasico perdu contre le Real Madrid au Camp Nou (1-2). Noté 3/10 par la rédaction de Foot Mercato, le champion du monde 2026 a été muselé par un Marc Cucurella particulièrement solide, à l’image de Lucas Hernandez face au PSG quelques jours plus tôt.

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Au micro de DAZN après la rencontre, Samuel Umtiti n’a pas caché sa déception devant la prestation du jeune Barcelonais. L’ancien défenseur du Barça et de l’équipe de France a souligné les difficultés rencontrées par Yamal face à la défense madrilène : « On n’a pas vu un grand Lamine Yamal. C’est là qu’on voit que le foot, c’est très dur, même pour un joueur comme lui. Il a été parfaitement maîtrisé par la défense du Real. » Un nouveau match à oublier pour le joueur de 19 ans…