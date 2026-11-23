Guillaume Restes a une nouvelle fois montré toute l’étendue de son talent lors du déplacement de Toulouse à Lens (1-1), samedi soir. De retour en Ligue 1 après avoir disputé la seconde période avec l’Equipe de France face à la Turquie, le jeune gardien a réalisé une très belle prestation. Avec sept arrêts au compteur, dont une superbe intervention sur une reprise acrobatique de Florian Sotoca, il a largement contribué au point ramené par le TFC. Malgré une grosse pression lensoise, Restes a su rester solide et décisif tout au long de la rencontre.

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À seulement 21 ans, le portier toulousain continue de confirmer son potentiel et son importance au sein de l’effectif. Ses récentes performances et ses deux sélections avec les Bleus témoignent de sa progression. Considéré comme une doublure de Mike Maignan en Equipe de France, il attire forcément l’attention. Conscient de son importance, Toulouse souhaite désormais prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2028. Selon L’Equipe, des discussions ont déjà commencé afin de sécuriser l’avenir d’un joueur devenu essentiel pour le club.