JT Foot Mercato : Antoine Griezmann maltraite les Bleus à l'entraînement

Kylian Mbappé a zappé les opérations marketing des sponsors des Bleus

En pleine préparation pour le prochain match de l'Equipe de France face à la Côte d'Ivoire ce vendredi (21 heures) à Marseille, quelques crispations sont apparues en interne à propos de Kylian Mbappé. Selon les informations de L'Equipe, le numéro 10 des Bleus a refusé de participer à des opérations marketing des sponsors des Bleus. Comme à chaque rassemblement, les joueurs participent à des événements promotionnels organisés par la FFF, mais ce mardi, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour Mbappé. L'attaquant se serait justifié en expliquant qu'il ne partagerait pas les valeurs et l'image portées par certaines marques.

Les confessions de Paul Pogba sur sa dépression

Le milieu de terrain français Paul Pogba a livré une interview dans les colonnes du Figaro, dans laquelle il se livre à cœur ouvert, sur les dépressions qui peuvent toucher les joueurs de football. Le Mancunien n'a pas eu peur de parler de ses périodes délicates. «Des fois, tu ne sais pas que tu es en dépression, tu veux juste t'isoler, être tout seul, ce sont des signes qui ne trompent. Bien entendu, on gagne beaucoup d'argent et on ne se plaint pas, vraiment, mais cela n'empêche pas de passer par des moments, comme tout le monde dans une vie, plus difficiles que d'autres. Parce que tu gagnes de l'argent, tu dois être content ? Ce n'est pas comme ça, la vie. Mais, dans le football, cela ne passe pas, on n'est pourtant pas des superhéros, mais seulement des êtres humains.»

Roman Abramovitch veut déjà racheter un nouveau club

En pleine galère pour vendre Chelsea, Roman Abramovitch serait très chaud pour racheter un club. La chaîne de télévision CNN Turk TV ainsi que le média Fanatik annoncent le début des négociations entre le propriétaire de Göztepe, Mehmet Sepil, et des représentants de Roman Abramovitch. Une rencontre serait prévue dans les prochains jours pour acter les négociations. Alors que le Russe a été forcé de mettre en vente Chelsea, Abramovitch veut vite rebondir dans le monde du football en s'offrant un nouveau club. Un rachat bienvenu pour Göztepe qui lutte pour sa survie et son maintien en Süper Lig.