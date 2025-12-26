La mission impossible d’Endrick, une brèche s’ouvre pour Kobbie Mainoo

Le pari très risqué d’Endrick

En Espagne, Marca a fait sa Une en mode « Mission impossible » pour Endrick. Prêté à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2026, le Brésilien fait face à un défi historique puisqu’aucun attaquant du Real Madrid n’a réussi à s’imposer durablement au club après un prêt. Pour le journal, c’est « un pari risqué mais ambitieux ». Le joueur de 19 ans cherche à retrouver du temps de jeu avant la Coupe du monde 2026, puis à revenir à Madrid pour y gagner sa place. Son prêt ne comporte aucune option d’achat, signe que le club croit encore en lui, mais il doit renverser une malédiction vieille de six décennies. Avant lui, Samuel Eto’o, Álvaro Morata, Raúl de Tomás ou encore Luka Jović ont déjà tenté l’expérience, mais n’ont jamais réussi à revenir s’imposer à Madrid. Endrick veut devenir le premier prêté à revenir pour marquer l’histoire du Real. À Lyon, il disposera enfin de continuité et de responsabilités pour prouver qu’il peut être autre chose qu’un simple espoir du football.

Une chance de revoir Mainoo avec Manchester United ?

La blessure musculaire de Bruno Fernandes, indisponible pour un bon moment, change la donne. Rúben Amorim admet qu’il sera très difficile de laisser partir quelqu’un en janvier sans recruter un remplaçant, car l’effectif est déjà « court ». Le coach portugais a expliqué que Mainoo peut jouer sentinelle à la place de Casemiro ou relayeur dans un milieu à trois, et répète qu’il le considère comme « le futur de Manchester United », d’où son refus d’ouvrir clairement la porte à un prêt. Le coach estime que tout peut changer très vite pour lui et que Kobbie doit « attendre sa chance » et qu’il ne partira pas cet hiver.

Le Maroc compte sur Ounahi

« Ounahi, le premier de l’Atlas », écrit le journal L’Équipe. La carrière professionnelle d’Azzedine Ounahi, milieu de 25 ans passé par l’OM, se révèle parfois dure à suivre au niveau de ses clubs. Mais sa constance avec la sélection marocaine est remarquable. Après la Coupe du monde au Qatar, fin 2022, le milieu relayeur a eu du mal à assumer son transfert à l’OM, après être passé précédemment par la réserve de Strasbourg, Avranches en National et Angers. Mais depuis, le milieu marocain a été élu joueur de la saison 2024-2025 par les supporters du Panathinaikos lors de son prêt là-bas. Et cette saison, il monte en puissance du côté de Gérone. Avec le Maroc lors de cette Coupe d’Afrique des Nations à la maison, s’il est sorti rapidement face aux Comores lors du premier match, Walid Regragui compte énormément sur son milieu pour aller au bout de ses objectifs lors de ce tournoi.