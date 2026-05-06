La terrible dernière sortie d’Antoine Griezmann en Ligue des Champions

Antoine Griezmann vit ses dernières semaines en tant que joueur de l’Atlético de Madrid. Dans les prochains mois, le joueur de 35 ans va enfiler le maillot d’Orlando City en Major League Soccer. Avant cela, le Français souhaitait terminer son aventure en Europe avec des titres. Malheureusement, il a échoué. Il y a quelques jours, son équipe s’est inclinée en finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad. Les Colchoneros misaient tout sur la Ligue des Champions, eux qui ne peuvent pas remporter la Liga. Pour cela, il fallait éliminer Arsenal après un nul 1-1 au Metropolitano la semaine dernière. Mais les Madrilènes ont été battus sur le score de 1 à 0.

La suite après cette publicité

Pour sa dernière en Ligue des Champions, une compétition qu’il ne remportera donc pas, Grizi s’est offert une sortie mitigée. La Rédaction FM lui a d’ailleurs donné la note de 5. Dangereux comme maladroit, le Français, qui n’a pas ménagé ses efforts défensivement, n’a pas pu sauver les siens. Ce, même s’il aurait pu bénéficier d’un pénalty après une faute de Calafiori dans la surface. Mais l’arbitre n’a pas sifflé faute. Si L’Equipe lui a donné un 6, en Espagne, les notes sont encore meilleures. El Desmarque lui a attribué un 6,5 pour sa copie d’hier soir.

La suite après cette publicité

Une dernière sortie en C1

«Auteur d’une intervention défensive de haut niveau, il a empêché une frappe facile de l’adversaire à six mètres. Il a endossé le rôle de milieu créatif lorsque Arsenal peinait à percer la défense adverse. L’une de ses frappes aurait dû obtenir un penalty pour l’Atlético. Meilleur joueur balle au pied de l’Atlético.» Mundo Deportivo a parlé d’un match intelligent du Tricolore avant d’ajouter : «le Français a grandement aidé son équipe en couvrant bien le terrain en défense, puis en faisant preuve d’éclairs de génie dans le jeu entre les lignes. Calafiori a concédé un penalty, mais une faute inexistante de Pubill en amont de l’action a été refusée.»

AS est aussi triste pour Griezmann. «La Ligue des champions a échappé à Griezmann. Ce mardi, l’attaquant français a disputé sa dernière rencontre dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs après la victoire d’Arsenal face à l’Atlético Madrid (1-0) en demi-finale. Il est passé tout près du but, mais en vain (…) Il quittera finalement le club sans avoir pu remporter un titre de LaLiga, de Copa del Rey ou de Ligue des champions de l’UEFA avec les Colchoneros. Son expression en disait long : la frustration contenue de ne pas avoir pu faire ses adieux à l’Atlético Madrid avec un trophée. En moins d’un mois, il avait perdu la possibilité de remporter la Ligue des champions et s’est incliné en finale de la Coupe du Roi.» El Pais parle de «la dernière danse amère» du champion du monde 2018 en Europe.

La suite après cette publicité

Les avis divergent

En Angleterre, on a aussi salué la dernière de Grizi en Europe, tout en émettant des critiques. The Guardian, qui lui a donné un 5, a lancé : «Antoine Griezmann est toujours capable de déstabiliser n’importe quelle défense, mais les années qui avancent commencent à se faire sentir avant son transfert en MLS cet été.» Goal, qui lui a donné un 4, a écrit : «il a souvent défendu pour prêter main-forte, mais sa dernière passe a trop souvent manqué de précision dans le dernier tiers du terrain. Il a été le premier joueur de l’Atlético à mettre Raya à l’épreuve en début de seconde période, mais a été remplacé peu après. Une fin de carrière en Ligue des Champions bien triste.»

Du côté de l’Atlético de Madrid, on a surtout félicité l’attaquant pour sa belle carrière. Diego Simeone a confié : «quel passage ! Il a laissé une marque indélébile. Des buts incroyables, il sera à jamais dans l’histoire du club ! On lui donnera tout l’amour qu’il mérite sur les derniers matches à la maison.» Sans trophée, mais avec beaucoup d’amour et de reconnaissance, Antoine Griezmann va terminer son aventure à l’Atlético de Madrid. Et c’est déjà là une belle victoire pour le natif de Mâcon, qui va aller vivre ensuite son rêve américain.