Tottenham : Harry Kane encense Antonio Conte

Mal en point sous la houlette de Nuno Espirito Santo en début de saison 21-22, Tottenham va beaucoup mieux depuis qu'Antonio Conte a repris les rênes de l'équipe. Le technicien italien est par exemple toujours invaincu en Premier League, et sa rigueur tactique a fait beaucoup de bien à une formation en manque de repères. Certains joueurs retrouvent un second souffle, à l'image du serial buteur Harry Kane (28 ans), loin de ses standards habituels cette année. Le capitaine des Three Lions a d'ailleurs évoqué les bienfaits de l'arrivée de Conte pour les Spurs.

« Je ne savais pas grand-chose sur lui », a dans un premier temps confié Harry Kane lors d'un entretien accordé à Canal +, avant de poursuivre. « J'ai posé des questions à d'anciens joueurs ayant évolué sous ses ordres, ils mont tous dit de bonnes choses, que c'est un gars génial, honnête. Il a apporté du professionnalisme au club, nous avions perdu en intensité dans entraînement, mais aussi de discipline. Il nous a vraiment transmis ce qu'il faut pour montrer le meilleur de nous même. Il apporte une grande confiance au club. » Antonio Conte appréciera.