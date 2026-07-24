Les premiers défis de José Mourinho avec le Real Madrid, la nomination de Zinédine Zidane fait scandale

José Mourinho a ses premières idées tactiques

Le Real Madrid lance sa pré-saison cet après-midi à 17h30 au stade Di Stéfano par une opposition à huis clos face à Alcorcón, disputée sous une forte chaleur de 33 °C. Présentée par le club comme une simple séance d’entraînement, cette rencontre permettra d’observer la mise en place tactique de José Mourinho ainsi que le niveau d’intensité de l’équipe. L’Équipe parle de « l’an II de Mourinho » au Real Madrid. De retour sur le banc merengue, José Mourinho impose une discipline de fer et une intensité maximale à l’entraînement pour corriger le relâchement des deux dernières saisons. Le technicien portugais place Kylian Mbappé, fort de sa brillante Coupe du Monde, au cœur de son projet tactique en 4-2-3-1 ou 5-3-2 pour lui faire atteindre le niveau d’efficacité de Cristiano Ronaldo. Son défi majeur sera d’orchestrer le trio Mbappé-Vinicius-Bellingham, tout en travaillant sur la venue potentielle de Michael Olise. Revanchard et exigeant, le Special One entend ainsi rebâtir une machine à gagner irréprochable sur les plans de la rigueur et du sacrifice collectif.

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Certains déplorent le manque de transparence

Une nomination classée secret défense, comme le titre L’Équipe. En effet, le processus pour nommer Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France a été mené dans un secret absolu par le président de la FFF, Philippe Diallo, et son directeur général. Après le départ de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026, l’arrivée de l’ancien meneur des Bleus est enfin prête à être officialisée. Un contrat a été discrètement élaboré par les services juridiques sans informer au préalable les services commerciaux ni la plupart des dirigeants. Les membres du comité exécutif ont été convoqués en présentiel ce mardi pour entériner cette décision, bien que certains déplorent ce manque de transparence. Le secret longtemps gardé autour du successeur de DD ne plaît pas à tous, à commencer par Jean-Michel Aulas, vice-président de l’instance. Ces dernières heures, l’ex-boss de l’OL s’est, en effet, étonné du peu d’informations livrées aux dirigeants fédéraux.

Maresca met son veto pour Rodri

Déterminé à repousser les assauts du Real Madrid et de Florentino Pérez, prêts à débourser jusqu’à 115 millions d’euros, Manchester City refuse d’ouvrir la porte à un départ de Rodri. Le nouvel entraîneur Enzo Maresca a fait de la conservation du milieu espagnol une condition sine qua non dès sa signature, souhaitant bâtir son équipe autour de lui et de la recrue Elliot Anderson. Enzo Maresca exige une offre astronomique et une demande expresse du joueur pour accepter de s’en séparer avant le départ du club en tournée asiatique. Cependant, entré dans la dernière année de son contrat et désireux de porter un jour les couleurs de la Maison Blanche, le champion du monde de 30 ans refuse de prolonger pour le moment, laissant planer la menace d’un départ libre l’été prochain. Dans le Daily Telegraph, on explique d’ailleurs que le milieu espagnol manquera le début de saison de Manchester City pour une durée encore inconnue en raison d’une blessure au dos. La presse espagnole évoque quant à elle 3 semaines d’absence.