C4 : le groupe de Monaco, toujours sans Fati

Après l’élimination de l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco va tenter de redorer le blason du football français dans le match de barrage retour de la Ligue Conférence face au Gornik Zabrze. À l’aller, les hommes de Filipe Luis se sont imposés 3-2.

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📋 Les 23 Monégasques convoqués par Filipe Luís pour #ASMGOR ce soir ⤵️ pic.twitter.com/dVMMwWU6GT — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 27, 2026

Pour cette rencontre au Louis II, Filipe Luis a convoqué 23 joueurs. Selon le point médical, quatre éléments sont forfaits : « Folarin Balogun s’entraîne individuellement, Edan Diop est en reprise partielle, Ansu Fati (mollet) et Matthis Abline (pied) sont en soins ».