Bruno Genesio envisage de quitter le Stade Rennais !

Cette saison 2022/2023 entrera dans les annales de la Ligue 1. Jamais notre championnat n’avait connu autant d’entraîneurs débarqués en cours d’année. Peter Bosz, Michel Der Zakarian, Jean-Marc Furlan, Oscar Garcia, Olivier Dall’Oglio, Bruno Irles, Gérald Baticle, Julien Stéphan, Lucien Favre ou encore Romain Pitau ont tous été éjectés de leur banc de touche. Et parfois, certains choisissent de partir d’eux-mêmes. Ce sera peut-être le cas de Bruno Genesio.

Entraîneur du Stade Rennais depuis mars 2021, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais avait remplacé au pied levé Julien Stéphan, lui aussi démissionnaire. À la tête du SRFC, Genesio a fait du bon travail. Sixième en 2021, il avait porté son équipe à la quatrième place du classement la saison suivante. Prolongé officiellement jusqu’en 2025 le 1er juillet 2022, le technicien français semblait avoir trouvé un club où s’épanouir sans une grande pression.

Genesio lassé du métier d’entraîneur ?

Rennes reste moins médiatisé que l’OL et en Bretagne, Genesio a retrouvé un homme de confiance, Florian Maurice. Mais visiblement, l’entraîneur rennais a fini par se lasser. Selon RMC Sport, Bruno Genesio pense à rendre son tablier à la fin de la saison. Comment expliquer ce changement d’ambiance ? Avec Maurice, tout va bien, cependant, Genesio a eu plusieurs contrariétés avec sa direction concernant le mercato. En clair, Genesio voulait un peu plus de joueurs expérimentés pour encadrer le réservoir de jeunes talents et aider le club à franchir un cap. Mais ce n’est pas tout.

Il se pourrait que Genesio n’ait tout simplement plus envie de s’éterniser sur les bancs de touche. Le Lyonnais n’a pas eu une très longue carrière d’entraîneur principal (il n’a coaché que trois clubs), mais RMC Sport indique qu’il aurait confié à ses proches qu’il ne se voyait pas durer dans ce métier. Des discussions ne devraient donc pas tarder avec le board rennais puisque sa direction est satisfaite de son travail et ne veut pas le laisser filer. Affaire à suivre.