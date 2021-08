Bayern Munich : Julian Nagelsmann confiant pour l'avenir de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

L'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann le sait : en plus d'être l'un des meilleurs buteurs d'Europe, son attaquant polonais Robert Lewandowski est courtisé par les plus grandes écuries d'Europe. Et s'il souhaite le garder, son départ ne le dérangerait pas tant que ça : «Cela ne me dérange pas du tout et cela fait partie du business du football. Il est tout simplement l'attaquant le plus dangereux devant le but, c'est donc tout à fait normal», a-t-il affirmé en conférence de presse vendredi.

Cependant, le technicien allemand reste confiant quant à l'avenir du meilleur joueur de Bundesliga la saison passée (41 buts en championnat) avec qui il communique souvent, à l'entraînement comme en match : «Lewy est en pleine forme. Il s'entraîne bien, est de bonne humeur, totalement ouvert et me parle beaucoup. [...] Ce n'est pas un "satellite" qui se sépare et espère pouvoir s'échapper. Il se sent très, très à l'aise».