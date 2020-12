Droits TV : le conciliateur devant le CA de la LFP ce jeudi

Comment permettre à deux entités aux intérêts différents de s'accorder ? C'est la question à laquelle doit répondre Marc Sénéchal, conciliateur désigné par le Tribunal de Commerce de Nanterre pour régler les négociations entre Mediapro et la Ligue de Football Professionnel. Mais malgré sa présence, les deux camps n'ont pas trouvé d'accord à la date fixée.

Sauf que la situation devient de plus en plus critique, alors que le groupe sino-espagnol n'a pas payé sa troisième échéance à la LFP. Un délai supplémentaire a donc logiquement été alloué. Et le conciliateur a décidé de mettre à profit ce temps : il se retrouvera ce jeudi devant le Conseil d'Administration de la LFP selon L'Équipe. L'occasion de trouver la solution miracle dans le temps additionnel ? Le football français doit l'espérer.