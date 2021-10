Benfica : l'heure de Nemanja Radonjic est enfin arrivée

La suite après cette publicité

Deux mois. Nemanja Radonjic (25 ans) a dû patienter pour enfin avoir sa chance en Liga Bwin. Arrivé fin août à Benfica, l'ancien Marseillais avait eu droit à des bouts de matches en Ligue des Champions et en Coupe du Portugal. C'est tout. Dimanche, il a enfin pu débuter en championnat. Lancé à vingt minutes de la fin de la partie contre Vizela (1-0), le Serbe s'est d'ailleurs montré actif (2 récupérations, 2 tirs, 75% de passes réussies) et décisif, initiant l'action du seul et unique but de la rencontre.

C'est d'ailleurs à un poste qui surprendra les supporters marseillais que Jorge Jesus, toujours très prudent et patient avec ses recrues, l'a utilisé. «Pour Radonjic, ce n'est absolument pas une nouveauté, il jouait déjà à ce poste en Serbie et a même joué comme ça contre le Portugal, il connaît la position de piston droit», a confié le technicien portugais en conférence de presse d'après-match.

Nouveau poste pour une nouvelle vie ?

Piston droit dans un 3-4-3, le Serbe a répondu présent. «Il a fait une bonne entrée à droite, en tant que piston. Il a déjà beaucoup joué à ce poste en sélection. Certains disent que c’est son meilleur poste», a apprécié son représentant Darko Ristic dans les colonnes de Record, sentant que l'aventure de son poulain est peut-être enfin lancée. «Il est complètement en forme et prêt à donner son maximum pour l’équipe», a-t-il souligné avant de poursuivre. «Il est très heureux de travailler sous les ordres de Jorge Jesus», a-t-il glissé.

Le technicien de l'écurie lisboète, leader au classement de Liga Bwin, pourrait d'ailleurs lui donner, enfin, de la continuité en lui redonnant du temps de jeu contre le Vitoria Guimarães dès ce mercredi en Coupe de la Ligue. S'il y a eu du retard à l'allumage, Nemanja Radonjic commence donc à trouver la bonne carburation. L'OM, qui a inclus une option d'achat à 8 M€ dans son contrat de prêt liée entre autres au nombre de matches disputés cette saison, observe forcément de près la situation.