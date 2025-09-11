Dominik Livaković, Girona : «Donnarumma est au sommet de son art mais je mettrais Emiliano Martinez devant»

Foot Mercato : racontez-nous comment vous avez commencé à jouer au football. Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir gardien de but ?

La suite après cette publicité

Dominik Livaković : j’ai commencé à jouer au football très tôt dans ma ville natale de Zadar en Croatie. Comme la plupart des enfants, j’ai d’abord joué en tant qu’attaquant, car tout le monde veut marquer des buts. Mais dès le deuxième jour, j’ai essayé d’être gardien de but. J’aimais la responsabilité, la pression et le fait que chaque arrêt pouvait changer le cours du match. À partir de ce moment-là, je n’ai plus jamais quitté les cages.

FM : il y a quelques années encore, vous étiez inconnu du grand public. Puis tout a basculé lors de la Coupe du monde 2022. Comment avez-vous vécu cette soudaine notoriété ?

La suite après cette publicité

DL : cela a été un grand changement, mais j’ai essayé de garder les pieds sur terre. J’ai toujours pensé que notre valeur se mesure au match d’après, au suivant, pas au dernier. Bien sûr, j’étais fier de ce que nous avions accompli, mais je sais que la renommée peut être éphémère, alors je me suis efforcé de rester constant et de travailler encore plus dur.

FM : parlons de ce match emblématique contre le Brésil. Qu’est-ce qui vous passait par la tête pendant cette rencontre ?

La suite après cette publicité

DL : le Brésil était l’un des favoris du tournoi, et nous savions que ce serait incroyablement difficile. Pendant le match, et surtout pendant les tirs au but, j’ai essayé de rester calme et de faire abstraction du bruit. Je me répétais en boucle : "concentre-toi sur le prochain ballon". Je n’ai pas trop réfléchi, j’ai fait confiance à ma préparation et à mon instinct. J’avais l’impression que toute la Croatie était derrière moi.

FM : diriez-vous que c’était le meilleur match de votre carrière jusqu’à présent ?

La suite après cette publicité

DL : hmmm, c’est certainement l’un des plus spéciaux. Pas seulement à cause des arrêts ou des tirs au but, mais à cause de ce que cela signifiait pour l’équipe et pour tout le pays. Mais j’espère que mon meilleur match est encore à venir. C’est pour cela que je travaille tous les jours.

FM : pendant le tournoi, vous avez également croisé le chemin du Maroc, l’équipe surprise de la Coupe du monde. Qu’avez-vous pensé de leur performance ? Avez-vous été surpris par leur niveau ?

DL : j’ai beaucoup de respect pour le Maroc. Ils étaient bien organisés et ont joué avec beaucoup de cœur. Ils ont montré que le football ne se résume pas à des noms sur le papier, mais qu’il s’agit aussi d’esprit d’équipe, de discipline tactique et de conviction. Ce qu’ils ont accompli est historique et pleinement mérité.

FM : avez-vous ressenti beaucoup de pression au moment de succéder à Danijel Subašić dans les cages de la Croatie ?

DL : Suba est une légende en Croatie. Ce qu’il a accompli en 2018 est inoubliable. Bien sûr, il y avait de la pression, mais aussi de la motivation. J’ai beaucoup appris en le regardant jouer, et aujourd’hui, il est mon entraîneur en Croatie. Je ne me suis jamais concentré sur le fait de le remplacer, mais plutôt sur le fait de gagner la confiance grâce à mes propres performances.

«Quand j’étais enfant, j’admirais Iker Casillas et Gianluigi Buffon.»

FM : la Croatie est un petit pays en termes de population, mais elle produit régulièrement des talents footballistiques de classe mondiale. Comment expliquez-vous cela ?

DL : Cela fait partie de notre identité. Nous grandissons en jouant sur du béton, sur de petits terrains, toujours en compétition. Il y a quelque chose dans la mentalité croate, nous n’abandonnons pas facilement. Le football est profondément ancré dans notre culture et nous sommes fiers de représenter l’équipe nationale. Cela crée quelque chose de spécial.

FM : en tant que gardien de but, qui sont vos modèles ?

DL : quand j’étais enfant, j’admirais Iker Casillas et Gianluigi Buffon. Tous deux étaient des leaders, calmes sous la pression, et toujours à la hauteur dans les moments importants. J’ai essayé de m’inspirer de leur mentalité et de leur constance.

FM : selon vous, qui est actuellement le meilleur gardien de but au monde ?

DL : c’est difficile d’en choisir un seul, mais je dirais Emiliano Martínez, dont l’arrêt en finale de la Coupe du monde était inoubliable, une véritable leçon de maîtrise sous pression. Donnarumma s’est également distingué par son calme, ses réflexes et sa capacité à lire le jeu. Tous deux sont actuellement au sommet de leur art.

FM : vous venez de signer en Liga, c’était un championnat que vous vouliez découvrir ?

DL : La Liga a toujours été un rêve. L’intensité, l’ambiance, la passion et le niveau de compétition, c’est quelque chose que tous les joueurs veulent vivre à un moment donné.

FM : Girona a mal débuté sa saison. Pourquoi ce choix après votre passage au Fenerbahçe ?

DL : je me sens au sommet de ma forme, tant physiquement que mentalement. J’ai plus d’expérience maintenant, mais j’ai toujours envie de progresser et de m’améliorer. Moi, je suis très heureux de rejoindre Girona. Le club a fait preuve d’ambition et de caractère au cours des dernières saisons, et je suis impatient de participer à cette aventure. Mon objectif est d’apporter mon expérience, ma constance et ma passion pour aider l’équipe sur le terrain et en dehors. La Liga est un défi fantastique, et j’ai hâte de grandir avec le club et de me battre pour obtenir des résultats.

FM: on dit souvent que le poste de gardien de but est le plus difficile dans le football. Êtes-vous d’accord avec cela ?

DL : oui, à bien des égards. Une seule erreur peut coûter le match à votre équipe, et parfois, vous n’avez qu’un ou deux moments pour faire vos preuves. C’est un poste qui exige un mental fort. Mais je pense aussi que c’est le plus beau poste, quand vous effectuez un arrêt à un moment crucial, c’est une sensation incomparable.

FM : il y a quelques mois, nous avons discuté avec le gardien de but marocain Yassine Bounou, qui nous a parlé de la "solitude" de son rôle, du fait d’être seul avec ses pensées. Vous ressentez la même chose ?

DL : absolument. En tant que gardien de but, vous vivez une grande partie du match dans votre tête. Il faut gérer ses émotions, rester vigilant et garder son calme même lorsque le ballon est loin. Ce silence peut être source de pression, mais avec l’expérience, on apprend à le contrôler et à l’utiliser à son avantage.

FM : vous occupez un poste toujours sous pression. Comment on se détend après un match ?

DL : après les matchs, je passe généralement du temps avec ma famille ou mes amis. Parfois, je revois certaines parties du match pour analyser certaines choses, mais je sais aussi quand il faut déconnecter. La récupération n’est pas seulement physique, elle est aussi mentale.

FM : qu’est-ce qui vous permet de déconnecter ?

DL : j’aime la mode, en particulier les styles épurés et simples. Je m’intéresse également à la diplomatie et au leadership. Et j’essaie de passer autant de temps que possible avec mes proches. Cet équilibre est important.

FM : vous avez d’ailleurs récemment fait une collaboration avez la marque Mackage. Pourquoi ?

DL : Cela vient d’une vision commune. Mackage ne se limite pas aux vêtements, c’est aussi une question de confiance, de détails et de protection de ce qui compte le plus pour vous. Cette idée de « protéger votre art » m’a vraiment interpellé. Elle correspond parfaitement à la façon dont je conçois mon rôle de gardien de but et de personne.