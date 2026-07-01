OL : Julien Duranville fait ses adieux au Borussia Dortmund

Julien Duranville va poursuivre sa carrière à l’Olympique Lyonnais. L’ailier belge de 20 ans a officialisé son départ du Borussia Dortmund dans un message publié sur Instagram, mettant fin à deux ans et demi passés en Allemagne. L’ancien joueur d’Anderlecht va s’engager avec le club rhodanien jusqu’en 2031. Lyon va débourser environ 8,5 millions d’euros pour s’attacher ses services, tandis que Dortmund a négocié un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value lors d’un futur transfert.

La suite après cette publicité

Arrivé à Dortmund durant l’hiver 2023, le Belge n’est jamais parvenu à s’imposer durablement en raison de blessures à répétition. Son passage a également été marqué par un prêt de six mois au FC Bâle afin de retrouver du temps de jeu. Sur ses réseaux sociaux, le joueur a remercié le club allemand et ses supporters pour leur soutien tout au long de son aventure : « Mon aventure au BVB est arrivée à son terme. Ce fut un honneur de porter ces couleurs et de représenter ce club. Je suis incroyablement reconnaissant envers toutes les personnes qui m’ont soutenu et aidé tout au long de ce parcours. Merci pour tout. Heja BVB. »