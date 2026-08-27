Slovan Bratislava : les débuts incroyables de Yaya Touré comme entraîneur

Légende de la Côte d’Ivoire et du football africain, Yaya Touré (43 ans) a marqué de son empreinte le football quand il était joueur. Le milieu de terrain passé par l’AS Monaco, le FC Barcelone et surtout Manchester City aura notamment remporté la Ligue des Champions en 2009 avec les Catalans, mais aussi 3 championnats d’Angleterre avec les Cityzens. Une carrière exceptionnelle qui s’est achevée en 2019. Depuis, Yaya Touré s’est lancé dans une nouvelle carrière, celle d’entraîneur.

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Yaya Touré le globe-trotteur

Débutant en 2021 comme adjoint en Ukraine du côté de l’Olimpik Donetsk, il a pu ainsi prendre de l’expérience tout en passant ses diplômes. Le tout avec le rêve de revenir un jour au FC Barcelone. «Pour moi, Barcelone est l’équipe où je veux finir. Je ne sais pas si c’est au Barça B, chez les Juvenil (les U19, NDLR)… mais je veux travailler à Barcelone. J’adorerais travailler à La Masia. J’ai d’ailleurs toujours une maison à Barcelone. […] Je regarde la télévision en Catalan» avait-il confié sur la Cadena Ser. Il n’a pas pris ce chemin pour le moment puisqu’il a ensuite été adjoint à l’Akhmat Grozny en Russie.

Passé ensuite à Tottenham du côté de la formation, Yaya Touré a pris le temps. Le club de Wigan l’avait d’ailleurs contacté en 2022 pour un poste de numéro un et il avait refusé. Ne précipitant pas son apprentissage, il a ensuite été adjoint au Standard de Liège puis entre 2023 et 2026 à la tête de la sélection d’Arabie saoudite. Diverses expériences dans des contextes bien différents qui lui ont permis d’affiner sa palette d’entraîneur et d’enfin pouvoir se lancer comme entraîneur numéro un. Il a fait le choix de rejoindre la Slovaquie et la formation du Slovan Bratislava.

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Des débuts probants

Signant trois ans au sein du champion de Slovaquie, Yaya Touré était enthousiaste de lancer son histoire dans la peau d’un numéro un : «avec le Slovan, je veux pratiquer un football dominant, gagner des matchs et contrôler les rencontres afin de ravir nos supporters. J’ai hâte de faire la connaissance des joueurs personnellement. J’ai déjà essayé d’étudier l’équipe aussi en détail que possible, mais le plus important sera d’observer comment les joueurs réagissent à l’entraînement. En tant qu’adjoint, j’ai eu l’opportunité de travailler avec Robert Mancini, par exemple, mais j’aspirais depuis longtemps à pouvoir mener à bien mon propre projet en tant qu’entraîneur principal.» Et en deux mois et demi, les choses se passent parfaitement pour l’Ivoirien de 43 ans.

C’est simple, en 10 matches officiels, il n’a toujours pas connu la moindre défaite et a su transmettre ses idées à son groupe. Deuxième du championnat slovaque avec 12 points en 4 matches disputés, il est devancé par le Spartak Trnava qui compte un point et un match de plus. Son équipe déroule d’ailleurs avec des victoires probantes contre Banska Bystrica (4-0), Podbrezova (3-0) et Ruzomberok (5-0), ainsi qu’un succès plus modeste sur la pelouse de Kosice (2-1). Des performances qui lui permettent d’avoir son groupe dans la poche et beaucoup de confiance au sein de l’équipe. En parallèle, le Slovan Bratislava devait passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

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Une qualification historique

Voulant amener le Slovan Bratislava en phase de ligue comme en 2024, Yaya Touré a su permettre à son équipe d’être compétitive avec des qualifications contre les Géorgiens de Saburtalo (2-0/1-1) et les Suédois de Mjallby (2-1/2-0). Pour le tour de barrages, les Slovaques avaient concédé un nul contre les Slovènes de Celje à domicile (1-1). Au retour et malgré des prolongations, le Slovan Bratislava l’a finalement emporté 2-1, permettant à Yaya Touré d’atteindre déjà son objectif sur la scène européenne. De retour en Ligue des Champions, les faucons de Tehelné pole peuvent savourer. Yaya Touré a d’ailleurs glissé un message sur ses réseaux sociaux.

«Fier de mes joueurs, du staff, du club et de nos supporters. Fier de participer ensemble à la Ligue des champions. Fier d’être Africain. Il reste encore beaucoup à faire. Ensemble» a-t-il déclaré. Devenu le premier entraîneur africain à atteindre la phase de ligue de la Ligue des Champions, Yaya Touré tentera de faire mieux que le zéro pointé de 2024 et s’attend à des matches compliqués : «je pense déjà à la suite. Même en tant que joueur, j’ai toujours eu une vision à long terme, et même maintenant, je pense déjà à ce qui nous attend. J’aimerais que nous puissions affronter les grands clubs sur la scène internationale et nous mesurer à eux au plus haut niveau.» On est qu’aux prémices de sa carrière, mais Yaya Touré séduit déjà avec un style offensif et une équipe qui se montre déjà très performante. Le Slovan Bratislava de Yaya Touré s’annonce déjà comme l’une des attractions de la saison.