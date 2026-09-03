Le message d’Ainsley Maitland-Niles à l’OL

Ainsley Maitland-Niles a quitté l’OL après trois saisons. Le latéral droit polyvalent a retrouvé l’Angleterre et la Premier League dans les dernières minutes du mercato. Le club français avait encore besoin de dégraisser et le salaire de l’Anglais pesait dans ses finances. L’offre venue d’Everton est arrivée au moment opportun et satisfaisait tout le monde. Transféré pour 3,5 M€, le joueur de 29 ans a tenu à remercier son ancien club où il semble avoir pris un certain plaisir.

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« C’est jamais facile de dire "au revoir" à un endroit qui a une place si importante dans ta vie. Lyon est devenu bien plus qu’une nouvelle étape de ma carrière. C’est devenu une partie de mon histoire, entame celui qui a signé jusqu’en 2029 avec les Toffees. Je commence un nouveau chapitre mais je n’oublierai jamais les personnes que j’ai rencontrées ici, les émotions qu’on a partagées et les souvenirs que nous avons créés ensemble. Lyon sera toujours une ville spéciale pour moi et aura toujours une place dans mon coeur. Vive les Gones. »