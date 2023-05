Olivier Guégan provisoirement mis à pied par le FC Sochaux-Montbéliard

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, le FC Sochaux-Montbéliard, sixième de Ligue 2 après 35 journées, a annoncé la mise à pied conservatoire de son entraîneur Olivier Guégan (50 ans), en raison des résultats décevants connus lors de la deuxième partie de saison, écartant ainsi les Lionceaux de la course à la montée dans l’élite (14 points de retard sur le deuxième Bordeaux). En effet, les Sochaliens ont n’ont gagné qu’une rencontre sur leurs sept dernières rencontres dans l’antichambre du football français, dont 5 défaites de rang depuis la mi-avril. L’ancien du PSG et de l’OL Pierre-Alain Frau assurera l’intérim aux côtés de Sylvain Monsoreau, passé par Sochaux et Saint-Etienne. Le club a également d’autres changements au sein de son organigramme, comme son responsable de la cellule de recrutement des professionnels, Julien Cordonnier, qui portera également la casquette de directeur sportif.

La suite après cette publicité

«La direction du FC Sochaux-Montbéliard, après avoir accordé à son entraîneur général et son staff technique l’ensemble des moyens requis par ces derniers pour répondre aux ambitions exprimées par le Club, a été alertée par certains signaux négatifs récurrents durant la deuxième partie de saison. Ces signaux sont allés en s’accentuant et ont abouti à une spirale de défaites ces dernières semaines. En conséquence, il a été décidé de mettre à pied à titre conservatoire l’entraîneur principal du FCSM, Olivier Guégan, et ses deux entraîneurs-adjoints Éric Guérit et Jérôme Monier. Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur, la direction de l’équipe première est confiée à compter de ce jeudi 18 mai à Pierre-Alain Frau et Sylvain Monsoreau, respectivement entraîneurs des U19 nationaux et de la réserve du Club.»

À lire

Stéphane Moulin va quitter Caen à la fin de la saison