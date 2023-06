L’OM fixé ce vendredi pour Marcelo Gallardo

La suite après cette publicité

Marcelo Gallardo sur le banc de l’OM la saison prochaine ? Plus les heures passent et plus la tendance semble se confirmer. Selon les dernières informations de TyC Sports, le club phocéen devrait même recevoir la réponse du technicien argentin ce vendredi.

Le média précise également que l’Olympique de Marseille a augmenté sa dernière offre afin de mettre toutes les chances de son côté. Pour Pablo Longoria et son staff, il faudra désormais patienter encore quelques heures…

