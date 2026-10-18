Le Séville FC dénonce un énorme scandale d’arbitrage après sa défaite contre le Real Madrid !

La semaine a été tendue en Espagne. Une fois encore, diront certains. Et pour cause, le Real Madrid et Javier Tebas, le président de la Liga, se sont écharpés publiquement, alors que le patron du championnat espagnol avait dénoncé les « les mécanismes de propagande dignes de l’Allemagne nazie » du club de la capitale espagnole. Il faut dire que depuis des années déjà, le Real Madrid n’hésite pas à utiliser ses médias officiels et certains médias proches pour manifester son mécontentement concernant l’arbitrage.

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L’affaire Negreira est aussi régulièrement mentionnée au sein du madridismo, que ça vienne d’en haut ou de l’opinion publique madrilène, au point où beaucoup de supporters merengues sont convaincus d’être persécutés par les instances du football espagnol, à savoir la Liga et la Fédération. Mais ce soir, après la victoire de l’équipe de José Mourinho contre Séville (4-1), c’est du côté de Séville qu’on l’a mauvaise…

Les Sévillans l’ont mauvaise

Effectivement, plusieurs décisions de l’arbitre Mateo Busquets Ferrer font déjà polémique. Arda Güler aurait effectivement pu être expulsé pour un coup de coude dans le visage de Peque selon les Sévillans, et n’a même pas écopé d’un carton jaune. Le penalty sifflé à Kylian Mbappé sur le troisième but de l’équipe locale est aussi très discuté. « Un coup de coude et c’est terminé », titre le club andalou sur son site officiel. Juan Iglesias, défenseur andalou, a ainsi poussé un énorme coup de gueule sur Movistar : « le match se décide un peu sur ces décisions. Il y a une agression sur Peque, on l’a vue à la mi-temps. Sur le 2-0 il y a une faute sur Robbie Ure avant, ils ne l’ont même pas montrée à la télévision on m’a dit. On savait où on mettait les pieds. Les décisions ne sont pas tombées de notre côté. Il y a desfois où on ne peut pas parler avec l’arbitre, il t’envoie balader ou il te sort un carton. C’est facile. On savait comment ça allait se passer ».

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Interrogé à la pause, Kike Salas, autre joueur de Séville, avait déjà affiché son mécontentement : « cette action vient d’un coup de coude qui est une expulsion claire ». Luis Garcia Plaza, entraîneur, n’a pas mâché ses mots. « Il y a un match, à 11 contre 11, qu’ils méritent de gagner. Mais l’arbitre nous a privés d’un autre match. Ce match on aurait dû le jouer à 11 contre 10 dès la 25e minute. C’est rouge, il n’y a aucune contestation. Sur le deuxième but il y a une faute aussi. Peut-être qu’on ne gagne pas, mais ce soir, à 0-0, on doit jouer à 11 contre 10. C’est le résumé du match. Je répète, peut-être que le Real Madrid peut nous battre même à 10. Mais ça aurait été un autre match. […] Je ne sais pas pourquoi le VAR ne va pas voir l’action. Peut-être parce que sinon ils auraient été à 9 points du Barça avant le Clasico si on gagnait… Ceux qui se plaignent le plus, sont ceux qui doivent moins le faire, et je parle des 3 gros de la Liga », a-t-il lancé en conférence de presse. Des propos qui vont faire réagir en Espagne…