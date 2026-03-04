Menu Rechercher
La durée d’absence de Cristiano Ronaldo dévoilée

Hier, Al-Nassr a communiqué sur l’état de santé de Cristiano Ronaldo (41 ans). « Cristiano Ronaldo a été diagnostiqué avec une blessure aux ischio-jambiers après le dernier match contre Al Fayha. Il a entamé un programme de rééducation et sera évalué jour après jour.»

Mais la durée de son absence n’a pas été dévoilée. Ce mercredi, le journaliste Fabrizio Romano a indiqué que le quintuple Ballon d’Or manquera entre 2 et 4 semaines de compétition. Il pourrait être forfait avec le Portugal pour la prochaine trêve internationale, la dernière avant la Coupe du Monde.

