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Ligue 1

Accord de principe trouvé entre l’OL et le Borussia Dortmund pour le transfert de Julien Duranville !

Après avoir annoncé l’arrivée de Kaïl Boudache, le club rhodanien est bien parti pour s’attacher les services d’une nouvelle recrue. UN accord de principe a été trouvé entre toutes les parties.

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Julien Duranville avec le BvB @Maxppp

L’Olympique Lyonnais a passé la seconde dans son mercato. Malgré des moyens financiers limités, les septuples champions de France savent flairer les bons coups. Il y a quelques minutes, les Gones ont officialisé l’arrivée de l’ailier de l’OGC Nice, Kaïl Boudache. Âgé de 19 ans, ce dernier arrive gratuitement et a paraphé un contrat de cinq ans. Et il ne sera sans doute pas le seul renfort à débarquer prochainement sur les bords du Rhône.

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Ces derniers jours, la presse allemande annonçait à la surprise générale que l’OL était presque arrivé à engager Julien Duranville. L’ailier belge de 20 ans viendrait pour compenser le départ probable d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. Un transfert de l’ordre de 8,5 M€ bonus inclus était évoqué pour l’ancien pensionnaire d’Anderlecht qui n’a jamais réussi à s’imposer chez les Marsupiaux ni en Suisse, lors de son prêt au FC Bâle.

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L’OL accélère

Ce soir, Sky Allemagne assure qu’un accord de principe a été trouvé entre toutes les parties. L’OL et le BVB vont bien finaliser un transfert de 8,5 M€ (Dortmund récupèrerait sa mise de départ), bonus inclus et la formation allemande a réussi à inclure une clause lui permettant de récupérer 20% du montant d’une future revente. L’affaire pourrait même être officialisée dès ce mois-ci.

Avec l’arrivée prochaine de Duranville, l’OL risque donc d’annoncer prochainement un départ. Et sauf revirement de situation, il y a de fortes chances pour que le joueur partant soit Afonso Moreira pour lequel les dirigeants lyonnais espèrent récupérer un chèque d’au moins 30 M€ après avoir arraché le jeune Portugais au Sporting CP en échange de 2 M€.

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